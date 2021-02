Vrba: Karabec je velký talent Sparty, ve Zlíně jsme důsledně bránili. Výsledek i výkon mě potěšily

Zlín Tři zápasy, tři vítězství. Fotbalisté Sparty jsou od nástupu Pavla Vrby stoprocentní. Ve Zlíně, kde odkoučoval 250. utkání v české nejvyšší soutěži, udržel jeho tým normu tří vstřelených branek, navíc poprvé pod jeho taktovkou neinkasoval.

„Výsledek i výkon mě potěšily, navíc pokud je to při nějakém jubileu, i když to není tak důležité,“ usmíval se Vrba po pohodovém vítězství 3:0. Hotovo bylo už po 50. minutách.

S Olomoucí i Karvinou jste rychle inkasovali. Ve Zlíně byl úvod podle vašich představ, že?

Začátek byl velice dobrý. Pomohl nám, abychom v prvním poločase dominovali, kontrolovali hru a vytvářeli si příležitosti. Za vedení dva nula v poločase jsem byl rád, protože Zlín je velice nepříjemný soupeř. Ve druhé půlce nás zatlačil dlouhými nákopy, ale do ničeho jsme ho nepustili. My jsme naopak mohli být při některých situacích aktivnější a dotáhnout je do většího nebezpečí.

Před poločasem padla na stadion hustá mlha, která se před druhým poločasem náhle zvedla. Neměl jste obavy, že nepůjde pokračovat?Bydleli jsme v hotelu nad městě, kde svítilo sluníčko. Takže bychom se jenom přesunuli o sto metrů nahoru a dohráli to tam. (úsměv)

V předchozích dvou kolech jste dostali dohromady pět branek, teď Nita vychytal nulu. V čem byl největší rozdíl?

Hlavně jsme chytili začátek. V minulých zápasech jsme v úvodu pouštěli soupeře do šancí. Hráči měli obrovskou snahu se ukázat v co nejlepším světle a dominovat, možná na úkor dobrého postavení v defenzivě a soupeři nás pak trestali. Ve Zlíně jsme měli lepší organizaci a důsledněji jsme bránili.

Přitom vám z různých důvodů scházelo devět hráčů. To vám nedělalo těžkou hlavu?

Už při příchodu do Sparty jsem říkal, že její kádr je velice silný a široký. Umožnilo nám to dát prostor dalším hráčům, kteří kvalitu mají a kteří nám pomohli k vítězství.

Třeba Karabec, který měl gól a asistenci, a zastoupil tak uprostřed zálohy vykartovaného Dočkala?

Předpoklady má, je to kvalitní hráč. Dnes dokázal, že je velký talent Sparty.

Zlínský trenér Páník ocenil, že Sparta dostává zase tvář. Jak se vám to poslouchá?

Děkuji Bobovi za pochvalu. Ale na druhou stranu máme za sebou jen tři zápasy. Až to bude po deseti kolech, můžeme se k tomu vyjadřovat. Tři vítězství ve třech zápasech znamenají, že jsme v pohodě, ale jinak nic.

Poslední dva duely odehrál na hrotu Libor Kozák. Je teď vaší útočnou jedničkou?

Ve Spartě není nikdo první hráč na žádném postě. Všechno jsou to kvalitní hráči a všichni bojují o svoje místo. Říkat o někom, že jednička, je troufalost.