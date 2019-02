Vrba kritizoval plzeňské hráče. ‚Spousta jich podala průměrný nebo podprůměrný výkon’

Záhřeb / Praha Na závěr tiskové konference po utkání, ve kterém fotbalisté plzeňské Viktorie podlehli domácímu Dinamu Záhřeb 0:3 a vypadli z Evropské ligy, si trenér Pavel Vrba vysloužil potlesk chorvatských novinářů. „Přeju soupeři, ať soutěž vyhraje. Aspoň budeme moct tvrdit, že nás vyřadil celkový vítěz,“ prohlásil.

Za výkon si ale jeho mužstvo aplaus nezaslouží. Plzeň byla horším celkem, neudržela vedení z prvního zápasu a se soutěží se loučí o kolo dříve, než tomu bylo před rokem.

Vrbovi příliš nevyšel tah s nasazením Limberského do stoperské dvojice k Pernicovi, podle svých slov však jinou možnost neměl. „Je otázkou, jestli by to vypadalo jinak, kdybychom neměli čtyři hráče zraněné,“ řekl.

Výsledek hovoří celkem jasně. Kde se porážka zrodila?

Myslím, že hned na začátku. Dinamo mělo úžasný vstup, zatlačilo nás, hrálo velice dobře. Do konce prvního poločasu dominovalo a bylo jasně lepší. Pak už to bylo z naší strany lepší, ale nakonec zaslouženě postoupili domácí.

Jean-David Beauguel z Plzně se snaží dostat přes soupeře k míči. Středopolař Plzně Joel Kayamba stíhá soupeře ze Záhřebu.

Moc šancí jste si v utkání nevypracovali.

Ve velkém vápně jsme se dostali do dvou nebo tří situací, kdy jsme se zachovali špatně. V prvním poločase to byli, tuším, Petržela a Hořava, ve druhé půli zase Petržela, ale bohužel vystřelil tak, jak vystřelil. Nemyslím si, že jsme neměli vůbec nic, ale hodnocení nechám na vás. Je však pravda, že domácí hráli důsledně a do šancí nás tolik nepouštěli.

Absence kapitána Romana Hubníka byla znát hodně?

Je pro nás hodně důležitý, Dinamo však mělo prostě mnohem větší ofenzivní sílu než my.

Místo něj naskočil ve středu obrany Limberský, ten byl ale u inkasovaných gólů a po druhé žluté kartě byl nakonec vyloučený...

David hrál na postu, na kterém není zvyklý, takže to pro něj bylo trošku složitější. Na kraji obrany je určitě lepší, jiné řešení jsme ale víceméně neměli. Spousta našich hráčů podala průměrný nebo podprůměrný výkon. Víte moc dobře, že kromě Hubníka nám na postu středního obránce chybí i Hejda. Prostě to tak je a budeme se snažit, abychom to, co jsme v Evropské lize pokazili, napravili v té české.

David Limberský odchází z hrací plochy.

Jak hořká tečka za pohárovou sezonou to je?

Určitě nás to mrzí a nejsme spokojení s tím, co jsme tady v Záhřebu předvedli. Je otázkou, jestli by to vypadalo jinak, kdybychom neměli čtyři hráče zraněné.

Co říkáte pětadvaceti tisícům domácích příznivců, kteří hnali svůj tým za vítězstvím?

Vždycky tvrdím, že fanoušci jsou pro nás dvanáctým hráčem. Dinamo jich tentokrát mělo patnáct.



Závidíte Dinamu tak trochu zdejší atmosféru?

Chorvatsko je tím známé, že dokáže vytvořit bouřlivou atmosféru. My to ale dokážeme v Plzni také. Když jsem byl v Ostravě, tak taková kulisa byla na každém zápase.

Je to jedna z nejtěžších porážek vaší trenérské kariéry?

Já jich ještě zažiju... (úsměv)