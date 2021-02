Vrba: Plusem jsou nastřílené branky, minusem hodně inkasovaných. Karlsson ukazuje kvalitu a baví diváky

Praha Trenéra Pavla Vrbu potěšilo, že fotbalisté Sparty v obou ligových utkáních pod jeho vedením vyhráli a nastříleli v nich sedm branek. Mrzí ho však, že od Olomouce a Karviné Letenští inkasovali celkem pětkrát. Zároveň doufá, že Pražané v příštích zápasech nebudou muset od začátku dohánět ztrátu.

„Plusem je z těch dvou zápasů to, že dáváme dost gólů, vytváříme si dost šancí a přestřílíme vždycky soupeře. Minus je samozřejmě to, že dostáváme hodně branek. To je špatně,“ řekl Vrba na on-line tiskové konferenci po domácí výhře 4:3 nad Karvinou v 19. kole první ligy.

Sparta v obou utkáních brzy prohrávala. Na hřišti Sigmy inkasovala v deváté minutě, proti Karviné dokonce ještě o dvě minuty dříve. „V Olomouci to bylo trošku jiné. Olomouc byla hodně agresivní, vysoko nás napadala, nedávala nám prostor a na začátku utkání jsme se s tím nedokázali vyrovnat, a proto jsme měli problémy,“ uvedl sedmapadesátiletý rodák z Přerova.

„Dneska to nebylo tím, že bychom byli pod obrovským tlakem, ale byla to naše nepřesnost, při zakládání útoků jsme ztratili jednoduché balony. Musíme se z toho ponaučit. Doufám, že příští zápasy budou z tohoto pohledu lepší,“ prohlásil někdejší kouč Plzně, české reprezentace, ruské Machačkaly nebo bulharského Razgradu.



K výhře nad Slezany přispěl hattrickem David Moberg Karlsson, který v Olomouci dvěma góly z penalt pomohl k obratu z 0:2 na konečných 3:2. „Pokud hráči dokážou na 100 procent využít své výhody a táhnou mužstvo tak, jak se daří teď Karlssonovi, tak samozřejmě už potom ani tolik netlačíte, aby byli v některých jiných věcech důslednější. Je spousta hráčů na světě, kteří jsou výjimeční v útočné fázi a v defenzivě nejsou úplně stoprocentní,“ konstatoval Vrba.

„Karlsson nám pomohl k výsledkům, které jsme v těch dvou zápasech měli. Není to jen v zápasech. I na tréninku ukazuje kvalitu, co se týká individuálních schopností a ofenzivy. Je to přesně ten hráč, který baví diváky. Není důvod na tom něco měnit,“ ocenil Vrba šestadvacetiletého švédského záložníka.

Na dvou ze čtyř branek do karvinské sítě se asistencemi podílel Filip Souček. „Prvních 20 minut působil velice nejistě a nebyl to úplně optimální výkon. Na druhou stranu nám v další části utkání pomohl v ofenzivě, takže těch 20 minut smazal. Jeho výkon rostl a pak už hrál velice dobře,“ pochválil Vrba dvacetiletého záložníka.

Sparta si upevnila druhou pozici a na vedoucího obhájce titulu Slavii ztrácí 10 bodů. Na třetí Jablonec disponuje šestibodovým náskokem, i když Severočeši sehráli o zápas méně.

„Přiznám se, že když jsem přišel do Sparty, tak samozřejmě s vírou, že může hrát poháry a základní skupiny. To mě po zkušenostech, které mám z Plzně a víceméně i z Razgradu, láká,“ řekl Vrba.

„Jsou to zápasy, které vás posouvají dál a dál. Myslím si, že tento klub by měl být tak nastavený, aby tyto skupiny hrával,“ dodal Vrba, který s Plzní třikrát postoupil do základní skupiny Ligy mistrů.