Vrba po premiéře: Hráči ukázali morálku a chtěli za svůj klub bojovat. Defenziva má ale mezery

Praha Když olomoucký Pablo Gonzáles krátce po půli zvýšil na 2:0, kouč sparťanský fotbalistů Pavel Vrba sotva mohl doufat v úspěšný start v novém angažmá. "Jak mi v tu chvíli bylo? Nedobře na srdci i na duši. Ale když jsem to otočili, tak mi zase bylo hej," řekl po vítězství 3:2.

Sparta o dva góly prohrávala ještě v 57. minutě. Sedm minut před koncem za stavu 2:2 čelila penaltě, přesto vyhrála.

„Ukázala se obrovská síla mužstva. Prohrávat nula dva a otočit to... Olomouc je zklamaná, hrála velmi dobře, my jsme byli šťastnější,“ přiznal Vrba.

Takhle jste si to přál? Spousta gólů, šancí, velký obrat, emoce v závěru a rozhodující gól z penalty v nastavení.

Neříkám, že úplně, ale pro diváky to musel být zajímavý zápas, u televizí se museli bavit. Jsem samozřejmě rád, že štěstí se přiklonilo k nám. Kdyby domácí penaltu v závěru proměnili, mohlo to skončit opačně.

První poločas vám nevyšel. Bylo to i tím, že jste u týmu krátce a teprve jste poznal, jak se hráči pod tlakem chovají? A že jste o přestávce mohl zareagovat?

Trenér se dostává s mužstvem do varu spíš při zápasech. Nemůžu hráčům upřít snahu, nebo že by nechtěli. Já byl zklamaný především z toho, že jsme tam měli dvě tři situace, z kterých jsme měli dávat góly. Ty rozhodují o tom, jestli budete spokojený. A je pravda, že druhý poločas byl co se týče ofenzívy mnohem lepší.

Co ještě se vám v první půli nelíbilo?

Byli jsme pomalí, často jsme si to komplikovali přihrávkou dozadu místo toho, abychom šli přímočaře dopředu. A vznikaly situace, které Olomouc chtěla jako naše nákopy.

Jak vám byl ve 48. minutě, kdy jste dostali druhý gól a vzápětí Gonzáles znovu běžel sám na bránu?

Mně hlavně vadí, jak ty situace vznikly. Jejich gólman odkopává a jejich hráč jde sám na bránu. A za chvíli znova. Tohle hráči musí vyřešit. Obránci musí mít takové postavení, aby se to nestalo.

Co se do druhé půle změnilo především?

Někteří naši hráči odehráli nadstandardní poločas. Byla tam přečíslení, vyhrané souboje jeden na jednoho.

Dva góly dal Karlsson, oba z penalt. Byl na ně určený, protože v předchozích zápasech pokutové kopy Juliš či Dočkal zahazovali.

Byl jeden z nejlepších ofenzivních hráčů v utkání. A jestli byl určený? Za ty tři tréninky, co jsem u mužstva, tak vidíte individuální schopnosti hráčů. On patří k těm, kteří by penalty měli zvládat.

Pomohla vám střídání, oživila hru? Například na Kozáka byly oba penaltové fauly.

Kádr je silný a vyrovnaný, což je obrovská výhoda.

Co vám první zápas ukázal nejvíc?

Že má mužstvo obrovskou morálku, to je pro mě nejdůležitější. Za stavu nula dva hráči zvedli prapor a chtěli za svůj klub bojovat.

Co vás nejvíc znepokojilo? Děravá defenzíva?

Přijeli jsme vyhrát. A naše hra vypadala tak, že jsme se zaměřili na ofenzívu, to bych pochválil, i když dva góly jsme dali z penalt. Ale v defenzívě jsme měli mezery, to si musíme rozebrat.

Mohlo na to mít vliv, že jste hráli se čtyřmi obránci, kdežto mužstvo bylo v poslední době zvyklé hrát se třemi stopery?

To se spíš musíte zeptat hráčů, jak to vnímali. Ale myslím si, že to velký problém není. Když máte krajní beky, kteří umí podpořit ofenzívu, tak je čtyřobráncový systém výhodnější, než když hrajete vzadu ve třech.

Závěr byl plný emocí i mezi lavičkami. Chybělo vám to?

Tak v Bulharsku jsem si moc nepokecal... Ale vážně, bylo to vyhrocené, ale to k fotbalu patří. Myslím si, že tam nebylo nic za hranou, bylo to v pohodě.