Všichni mi říkají, abych víc mluvil. Nejsem ale hráč, který by na ostatní řval, říká Jankto

Praha V oporu české reprezentace se vypracoval třiadvacetiletý fotbalista Jakub Jankto. Záložník Sampdorie Janov odehrál poslední čtyři kvalifikační zápasy o postup na mistrovství Evropy 2020 v základní sestavě a v uplynulých třech si připsal gól a tři asistence. Jako lídr se ale necítí.

„Takhle se to říct nedá. Snažím se odevzdat maximum pro mužstvo. Jsem tam od toho, abych předvedl maximální výkon. Pokud se mi podaří dát gól nebo asistenci, tak to jsou jsou plusové body pro mě stejně jako pro celek,“ řekl novinářům Jankto.

„Odmala mi všichni říkají, abych víc mluvil, abych to víc koordinoval. Nejsem takový hráč, který by řval na ostatní nebo mluvil. Za zápas řeknu tři slova, ‚záda‘, ‚sám‘ a to je všechno. Spíš poslouchám, než abych něco říkal,“ uvedl slávistický odchovanec.

V útoku národnímu týmu výrazně přispívá. „Je to tím, že hraju trochu vepředu, v klubu hraju středního záložníka, tam se nedostávám tolik do finální fáze. Tady jsem více v akcích, finálních fázích,“ prohlásil Jankto.

Vyhovuje mu spolupráce s útočníkem Patrikem Schickem. „Hrajeme spolu odmalička. Hráli jsme spolu v pražských výběrech, reprezentaci. Známe se od šesti let. Víme, co od sebe čekat a jak se ten druhý pohne, do jakého náběhu půjde nebo jestli to naopak chce do nohy,“ konstatoval Jankto.

Velkou roli hraje také kouč Jaroslav Šilhavý. „Je to trenér, který vám chce pomoct, je přísný, co se týče tréninků. Je tam velká disciplína, ale také to může odlehčit. Mluví s vámi, je v pohodě. Je to skvělý trenér,“ konstatoval někdejší hráč Udine.



V pátek se český tým střetne v Edenu s lídrem skupiny Anglií. „Čeká nás velice důležitý zápas. Kdyby se nám povedlo remizovat nebo dokonce vyhrát, změní to celou tabulku,“ řekl Jankto.

V březnu Češi podlehli Anglii ve Wembley 0:5. „Poučení tam bude dost. Do 25. minuty jsme hráli dobře v obranném bloku, v útočné fázi jsme toho moc nepředvedli. Ale jak jsme koukali třeba na zápas Kosova v Anglii, tak Kosovci hráli velmi agresivně, odvážně, dali tři góly, ale pět jich dostali a dalších pět jich mohli dostat,“ připomněl Jankto zářijovou porážku Kosova 3:5 v Southamptonu.

„Je to o tom, jakou taktiku zvolíte a s jakým stylem do toho zápasu půjdete. Doma se budeme snažit být agresivnější a efektivnější, ale záleží na soupeři, co vám dovolí. Nastoupíme proti hráčům, kteří toho mají odehráno strašně moc,“ uvedl Jankto.