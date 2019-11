Výhra znamená postup. Ztráta proti Kosovu může Čechy v boji o Euro hodně bolet

Plzeň Den D je zde. Českou fotbalovou reprezentaci čeká klíčový duel o postup na Euro 2020. Ano, dnešní plzeňské dostaveníčko s výběrem Kosova nemusí být rozhodující, případná porážka by svěřencům kouče Jaroslava Šilhavého řádně zkomplikovala cestu na evropský šampionát.

Na něm čeští fotbalisté od rozdělení federace nikdy nechyběli.

„Myslím, že není potřeba hráče motivovat k tomu, aby se koncentrovali. Všichni vědí, o co jde. Vůbec si nepřipouštíme, že bychom to nezvládli a prohráli,“ řekl včera Šilhavý novinářům ve své rodné Plzni. Matematika je pro domácí, kteří mají v tabulce skupiny A o bod více než soupeř, jasná: Výhra = jistota postupu. Remíza = komplikace, ale pořád ne průšvih (Češi hrají v neděli v Bulharsku, Kosovo hostí Anglii).

Porážka = nutnost bodovat a věřit v zaváhání balkánské země. Ostatně i sám Šilhavý přiznává: „Je to pro nás skoro zápas roku. Ukáže, jak to s námi bude. Tým udělal během kvalifikace velký kus práce. Teď to ale musíme potvrdit, jinak přijde vše vniveč. Třeba i výhra nad Anglií.“ Ano, čeští fotbalisté v posledním kvalifikačním bloku senzačně zdolali hvězdný Albion (2:1), čímž napravili zářijové nečekané zaváhání v Kosovu (1:2).

Čeští fotbalisté slaví výhru nad Anglií

Dnes se ukáže, na který z těchto výkonů navážou. Oba výběry se každopádně budou muset v západočeské metropoli obejít bez svých elitních útočníků a střelců z prvního vzájemného souboje. Na domácí straně bude chybět v kvalifikaci čtyřgólový Patrik Schick, kouč soupeře Bernard Challandes bude postrádat Vedata Muriqiho (taktéž čtyři kvalifikační branky). „Je to problém, bylo těžké ho nahradit. Nemáme jeho, ale máme další hráče, kteří ho mohou zastoupit. Ale neřeknu vám jak. Trenér Čechů mi taky nepoví svoji taktiku a jak nahradí Schicka,“ řekl Challandes.

Jestliže v jeho případě existuje několik variant, soupeři s největší pravděpodobností vyrukují na hrotu s plzeňským, tedy domácím, útočníkem Krmenčíkem. Vedle dění na hřišti bude ostře sledováno i to v hledišti. Policie nasadí do akce stovky svých příslušníků, chybět nebude ani vrtulník. Důvodem je skutečnost, že nezávislost Kosova na Srbsku neuznaly všechny země, výhrady má i část české veřejnosti v čele s prezidentem Milošem Zemanem.

Na plzeňský stadion tak budou vpuštěni fanoušci pouze po předložení občanského průkazu, zapovězeny jsou jakékoli vlajky či předměty na podporu Srbska. „Věřím, že vše proběhne v klidu a my vyhrajeme,“ dodává Šilhavý, který by chtěl triumf věnovat Karlu Brücknerovi. Ten včera oslavil osmdesátiny.