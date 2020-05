Výjimka pro fotbal. V Teplicích se může na startu ligy sejít až 150 osob

Praha Sobotní start fotbalové ligy bude pro pořádající Teplice jednodušší. Ministerstvo zdravotnictví povolilo, aby na zápas s Libercem mohlo až 150 osob, čili o padesát víc než na hromadné a sportovní akce v zemi momentálně smí.

Než se od pondělí 25. května díky dalším uvolněním státních opatření zvýší limit na tři sta lidí, pořádání úvodního zápasu obnovené sezony by si muselo vystačit se sto osobami.

Fotbal by to sice zvládl, ale pro komfortnější zajištění utkání je nezbytné, aby na stadion mohlo aspoň 150 osob.

„V počtu sto lidí by to bylo složité a hodně šibeniční. Když to řeknu blbě, na stadion by se kromě hráčů, realizačních týmů a rozhodčích nedostal nikdo, kdo by nevykonával aspoň dvě tři role. Sportovní sekretář by musel dělat podavače balonů nebo pořadatele, aby se vůbec na zápas dostal. Jinak nejsme schopni to ve 100 lidech zorganizovat,“ řekl agentuře ČTK tiskový mluvčí teplického klubu Martin Kovařík.

Souboj Teplic s Libercem je dohrávkou 23. kola, zápas byl v březnu dvakrát odložen kvůli nezpůsobilému stavu hřiště. Od úterý, kdy se Fortuna liga rozjede naplno 25. dějstvím, už smí na stadiony 300 lidí.



„Ministerstvo zdravotnictví stanoví částečnou výjimku z mimořádného opatření ze dne 15. května pro účely konání fotbalového zápasu mezi Teplicemi a Libercem tak, aby se zápas mohl konat i v čase před další vlnou rozvolnění restriktivních opatření vzhledem k režimu fotbalových utkání nejvyšší soutěže a jejich harmonogramu. Ten byl projednán Ligovou fotbalovou asociací (LFA) s ministerstvem zdravotnictví a s Národní sportovní agenturou,“ uvedl v tiskové zprávě ministr zdravotnictví Adam Vojtěch.

Do omezeného počtu lidí se započítávají všichni aktéři, čili i hráči, trenéři, členové realizačních týmů, rozhodčí, pořadatelé, složky integrovaného záchranného systému, pracovníci klubů, technický personál, podavači míčů i zástupci médií.

Další vládní rozvolnění počítají s tím, že od 8. června se limit zvyšuje na 500 lidí a od 22. června na 1000. Koho si na stadion pustí, si rozhodnou kluby samy. Jestli to budou partneři, kteří do fotbalu dávají peníze, nebo vybraní fanoušci.

Dohrávka 23. kola znovu nastartuje ligu. Teplice narazí na Liberec.

Fotbal v Česku se od soboty bude hrát dvakrát týdně až do 19. července. Vedle duelu v Teplicích zbývá odehrát šest kol základní části, pět kol nadstavby, baráž o záchranu, semifinále a finále poháru.



Většina mužstev bude mít splněno 8. července. Pak bude zbývat utkání o Evropu a čtyři barážové zápasy mezi týmy první a druhé ligy.

Fotbalové kluby v minulých dnech podstoupily plošné testy na koronavirus, z téměř 1500 vzorků byly jen dva pozitivní, jeden v Mladé Boleslavi a jeden ve Slavii.

Během středy budou oficiálně známy kontrolní testy u mladoboleslavských hráčů. Pokud žádný nakažený nepřibude, tým se okamžitě vrací ke společnému tréninku.

Slávisté podstoupí kontrolní testy v pátek, od úterý klub týmové tréninky zastavil a zrušil i přípravný duel proti Jihlavě.