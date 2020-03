Výkony Slavie zatím nejsou optimální, mužstvo si na sebe musí nejdříve zvyknout, říká Ulich

Praha Fotbalové derby mezi Slavií a Spartou je za rohem a ani jeden z týmů nezažívá zrovna povedené období, vedoucí Slavia ztratila během tří zápasů 6 bodů na druhou Plzeň, Sparta se momentálně potácí na sedmém místě. „Oba týmy se na jaře zatím hledají a favoritem není ani jeden z nich, na neděli jsme hodně zvědavý, těším se,“ říká bývala slávistická ikona Ivo Ulich v rozhovoru pro Lidovky.cz.

Lidovky.cz: Co se vám vybaví, když se řekne derby?

Prestižní záležitost. Co si budeme povídat, nesleduje to jenom Praha, ale celé Česko. Jak se říká, celá republika je rozdělena na Spartu nebo Slavii, dalo by se to přirovnat k zápasům evropských pohárů.

Lidovky.cz: Na jaké derby konkrétně vzpomínáte nejraději?

Určitě na všechna vítězná (smích). Nejhezčí ale bylo derby na Spartě v roce 2001, které skončilo 4:4, kde dal Pavel Kuka hattrick. I po nepříznivém poločase, kdy jsme prohrávali o dvě branky a všichni nad námi lámali hůl, jsme utkání dokázali vyrovnat v poslední minutě. Na to nikdy nezapomenu.



Lidovky.cz: Měl jste nějakého vyloženě neoblíbeného hráče Sparty?

Byl to Martin Hašek, vždycky když nastoupil, tak většinou vyšel na mě. On byl hodně běhavý, takže jsem ho měl neustále za zády, bylo pro mě pak o dost obtížnější tvořit, hrál nepříjemně zarputile. Obecně jsme ale k sobě chovali respekt.



Lidovky.cz: Co říkáte na změny v kádru Slavie?

Je to velká příležitost pro ostatní hráče převzít zodpovědnost na sebe. Po odchodu Součka, Hušbauera a Škody přišla řada mladých hráčů, mužstvo si na sebe musí nejdříve zvyknout, nejde mu vytýkat, že hned nejsou výsledky. Začátek jara určitě optimální nebyl a náskok Slavie se ztenčil, před jarem jsem si ale říkal, že bude těžké obhájit ten šestnáctibodový náskok. Hráči to samozřejmě v hlavě mají, nemluvím tím o podceňování zápasů, ale co si budeme povídat. Jedna věc je si něco před zápasem říct a druhá to realizovat na hřišti. Výkony zatím nejsou optimální.

Lidovky.cz: A současná situace na Letné?

Slavia byla v minulosti proslulá výsledky jako na houpačce, Sparta na to nikdy nebyla zvyklá. Podobný stav ve Spartě nikdy nebyl, je pro ně těžké se z té deky dostat. Sparta byla dlouhodobě zvyklá hrát ligu v konstantní formě, toto je pro ně nová zkušenost. Fanoušci na to nejsou zvyklí a svojí nespokojenost taky v poslední době řádně dávají najevo.

Lidovky.cz: Má nedělní derby favorita?

Neřekl bych. Kdykoliv měl jeden z týmů více bodů, tak se stejně v derby rozdíly smazávaly, favoritem byl tým s lepší aktuální formou, tu teď ale nemá ani jeden tým. Oba týmy se na jaře zatím hledají a favoritem není ani jeden z nich, na neděli jsme hodně zvědavý, těším se.