Vykoupení z Číny. Sparta se dohodla s Che-nanem, Dočkal jede do Asie ukončit smlouvu

PRAHA Fotbalová Sparta zásadně pokročila k angažování Bořka Dočkala. Překonala nejsložitější překážku, definitivně se domluvila s Che-nanem na odstupném. Ještě však zbývá vyjasnit další dvě důležité náležitosti.

„Sparta se domluvila s čínským klubem Che-nan Ťien-jie na podmínkách transferu Bořka Dočkala,“ oznámila Sparta na svém twitterovém účtu.

Bořek Dočkal se už brzy stane zase sparťanem, ale hladký proces od ukončení angažmá v Číně k oblečení rudého dresu se úplně čekat nedá.

Třicetiletý záložník má v čínském klubu ještě dva roky smlouvu, na české poměry bere závratnou výplatu a všechno jim tam chtít nechat nebude.

Bořek Dočkal je současným kapitánem české reprezentace.

Záleží, jak se jeho agentuře Sport Invest povede vyjednat předčasné ukončení kontraktu v Che-nanu. S tím mohou souviset podmínky, za jakých bude působit ve Spartě, byť s ní je předběžně domluvený.

„Příchod Bořka je na dobré cestě, ale hráč si ještě musí vyřešit svou smlouvu v Číně,“ říkají zdroje iDNES.cz detailně obeznámené s jednáním.

„Následujícími kroky, které by měly vést k návratu Bořka na Letnou, jsou jednání hráče o ukončení kontraktu v Číně a podpis smlouvy s ACS,“ oznámila Sparta oficiálně.

Bořek Dočkal ve Spartě ročník 2013/2014: 4 góly, 26 asistencí

ročník 2014/2015: 15 gólů, 10 asistencí ročník 2015/2016: 13 gólů, 13 asistencí podzim 2016: 4 góly, 8 asistencí

Dočkal v nejbližších dnech se svým agentem Viktorem Kolářem ze společnosti Sport Invest odcestuje do Číny, aby tam vyřešil předčasné ukončení kontraktu. Poté může podepsat Spartě.

„Bořek Dočkal v nejbližších dnech se zástupci agentury Sport Invest odcestuje do Číny, kde proběhnou jednání o ukončení jeho smlouvy a vyřešení smluvních závazků s klubem Che-nan Ťien-jie,“ oznámil Sport Invest.

Dočkal už od listopadu, kdy mu vypršelo roční hostování v americké Filadelfii, se Spartou trénuje.

S novým vedením Che-nanu se domluvil, že i od ledna se bude chystat na Letné a na Strahově, se sparťanským mužstvem absolvoval kompletní zimní přípravu včetně soustředění ve Španělsku. Jen nenastupoval k zápasům.

„Situace se nikam neposunula. Stále je to otevřené, ale dohodě jsme se nepřiblížili,“ poznamenal sparťanský trenér Ščasný minulý týden před startem jarní části.

Che-nan totiž původně chtěl za Dočkala to, co za něj před dvěma lety Spartě zaplatil, čili přes dvě stě milionů korun. Postupně slevil přibližně o polovinu, ale to pořád bylo hodně.

Až v posledních dnech došlo k zásadnímu posunu v jednání a během pondělí se kluby předběžně dohodly. Sparta zaplatí necelých čtyřicet milionů korun. Jako první o tom informoval server iSport.cz.

Nedělní souboj proti Bohemians 1905 (1:0) sledoval Dočkal ještě z tribuny. V pondělí hraje Sparta sousedské derby na Dukle, příští pátek končí v české lize přestupní termín. Do té doby musí být jasno.

Dočkal je kapitánem národního mužstva, z aktivních hráčů je jednou z největších osobností českého fotbalu, ne-li tou největší.

Spartě by jistě pomohl, týdny funguje v kabině, nesporné jsou jeho kvality na hřišti. S jeho příchodem by tým byl mnohem nebezpečnější při standardkách, Dočkal z nich umí přesně vystřelit i nacentrovat.

Nejvíc mu sedí pozice podhrotového hráče, kterou Sparta po odchodu Nicolae Stancia vyloženě obsazenou nemá.