Vypadáme jako řezníci, rozčilovalo Neymarovo polehávání trenéra Kloppa

PAŘÍŽ/PRAHA Bouřlivé utkání v Lize mistrů za sebou mají fotbalisté Liverpoolu a Paris St.-Germain. Celkem osm žlutých karet, celkem šest na straně anglického celku, nenechalo v klidu trenéra „Reds“ Jürgena Kloppa.

„Teď vypadáme jako řezníci, přitom jsme se dvakrát v Anglii stali nejslušnějším týmem soutěže. Ve druhém poločase bylo snad 500 tisíc přerušení,“ vztekal se na pozápasové tiskové konferenci Klopp.

Do zápasu vstoupil lépe francouzský velkoklub, který zásluhou Bernata a Neymara vedl 2:0. Už před pauzou snížil Liverpool z penalty, nicméně alespoň vyrovnat se jim nepodařilo. Kloppova pachuť z porážky tak byla znásobena ještě nerovnoměrným udělováním osobních trestů.

Neymar vstřelil proti Liverpoolu jeden gól.

„Od PSG to bylo chytré. A obzvláště od Neymara. Počet přerušení v druhém poločase zkrátka v pohodě nebyl. Sudí jim může dát klidně žlutou kartu za to, že se válí na zemi, a o malou chvíli později vstanou a hrají, jako by se nic nestalo. Měl to rozhodně uklidnit,“ míní impulzivní trenér.

Neymar střídal v zápase kladné i záporné momenty:

⬆️ or ⬇️?



Which Neymar will you remember from the Liverpool game? 樂 pic.twitter.com/GocTc1GJlL — B/R Football (@brfootball) 29. listopadu 2018

Podobný názor měl i obránce anglického celku Andy Robertson. „Jakmile se dostali do vedení, začali zdržovat. Bohužel ve fotbale můžete používat neférové chování. A musíte to i čekat, pokud hrajete proti PSG, a navíc za ně nastoupí Neymar. Jenže my si s tím neporadili,“ litoval skotský reprezentant.

Nakonec ale i Klopp přiznal chybu vlastních hráčů. „Byli jsme agresivní, a naneštěstí tato forma agresivity při fotbale dvakrát nepomáhá, navíc se z ní stala spíše frustrace a vztek. Když to sudí dopustí, musíme se s tím vypořádat správně,“ dodal oblíbený trenér.