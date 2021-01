Vysněná posila. Dánský reprezentant Bah dorazil do Edenu, chce vyhrávat tituly

Praha Fotbalová Slavia získala vytouženou posilu na pravou stranu hřiště, ze SönderjyskE přichází třiadvacetiletý dánský reprezentant Alexander Bah. Mistr zároveň dál řeší otázku náhradního brankáře a definitivně mu padlo soustředění v Portugalsku, krátkou přípravu tak stráví doma.

Dánský fotbalista Alexander Bah v úterý dopoledne absolvoval zdravotní prohlídku a následně se Slavií podepsal kontrakt do června 2025. Podle zákulisních informací poputuje k jeho bývalému zaměstnavateli zhruba 45 milionů korun.

„Slavia je tým, který musí získávat trofeje. Přišel jsem, abych týmu pomohl vyhrávat tituly, abych mu pomohl uspět v evropských pohárech. Vím, že se o mě zajímaly i jiné kluby, ale když jsem slyšel o zájmu Slavie a viděl její styl hry, který mi podle mého sedí, měl jsem jasno,“ řekl Bah klubovému webu.

Třiadvacetiletý člen dánského reprezentačního kádru, kterého Slavia představila fanouškům videem s hudbou proslulého skladatele Johanna Sebastiana Bacha, působil v SönderjyskE od léta 2018. Je typem moderního krajního obránce s úniky po křídle, centry i tvrdou střelou.

V aktuálním ročníku odehrál za pátý tým ligové tabulky třináct zápasů a nastřílel v nich čtyři góly, trefil se i za národní mužstvo.



Pro slávistický trenérský tým je vysněnou akvizicí, vytouženou náhradou za Vladimíra Coufala, který v létě po neúspěšné kvalifikaci Ligy mistrů přestoupil do West Hamu. Už tehdy Slavia o Baha usilovala, kluby se však nedomluvily. Až nyní všechny strany souhlasily.

„Věříme, že Alexander bude mimořádnou posilou. Je to hráč, který pečlivě prošel našim vyhledávacím systémem. Skauti ho dlouhodobě sledovali stejně jako trenéři,“ podotkl sportovní ředitel Jiří Bílek.



„I proto věříme, že bude skvěle pasovat do našeho herního stylu. Získal velké zkušenosti v západní lize a dokázal se prosadit do národního týmu Dánska. Přejeme mu, aby se mu neméně dařilo i v našem dresu,“ dodal.



Pro Slavii by nemělo jít o jediný příchod do defenzivy, klub rovněž usiluje o ukrajinského stopera Tarase Kačarabu z Liberce. Jednání o jeho přesunu do Edenu podle kuloárních informací finišují.

Brzy šestadvacetiletý Kačaraba strávil v Liberci poslední tři roky, postupně se vypracoval v oporu. Ve Slavii doplní na pozici středních obránců reprezentanty Kúdelu, Zimu a Hovorku.

Naopak Marek Boháč z Pardubic nedorazí, kluby se na jeho příchodu nakonec nedomluvily.



Dvaatřicetiletý gólman by ve Slavii plnil roli náhradníka s Přemyslem Kovářem, neotřesitelnou pozici má v týmu jednička Ondřej Kolář.

Zároveň by Slavia do Pardubic poslala na hostování Jakuba Markoviče. U devatenáctiletého talentovaného brankáře potřebuje, aby už v první lize pravidelně chytal.

Na podzim na hostování v Mladé Boleslavi moc příležitostí nedostal, odchytal jeden ligový zápas a dva duely českého poháru. Markovič se tak momentálně připravuje ve Slavii, která otázku náhradních brankářů dál řeší.

Mužstvo zatím netrénuje kompletní, někteří hráči i členové realizačního týmu jsou v karanténě. Během nejbližších dnů by však domácí izolace měli opustit a připojit se k ostatním na hřišti.

Slavia se postaví brzy Leicesteru v Evropské lize

Původně měli slávisté v neděli večer odcestovat na soustředění do Portugalska, ale z preventivních a zdravotních důvodů odlet zrušili.



„Nedělní testy potvrdily dřívější indikace zhoršeného zdravotního stavu většího počtu členů během vánočních svátků. Klub nechtěl riskovat případné zhoršení zdravotní situace s nutností řešit další možné zdravotně-hygienické komplikace v Portugalsku,“ vysvětlila Slavia.

V tu chvíli otázku případného pozdějšího odletu nechávala Slavia otevřenou, teď už je jasné, že do úvodního utkání jarní části proti Olomouci (16. ledna 18:30) zůstane v Praze.