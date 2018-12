Výtržnosti a dýmovnice. Argentinští fotbaloví nadšenci dorazili do Madridu na finále poháru

MADRID Další fotbalové „Clásico“ přinese nedělní večer na stadionu Santiago Bernabeu v Madridu. Tentokrát se však bude jednat o takzvané „Superclásico“, tedy utkání mezi argentinskými rivaly Boca Juniors a River Plate, týmy z Buenos Aires, které se spolu utkají ve španělské metropoli v odvetném utkání finále jihoamerického Poháru Osvoboditelů.

Fanoušci z celé Argentiny se sjeli do španělského hlavního města, kam byl zápas přeložen. Pořadatelé museli místo konání utkání změnit poté, co Boca Juniors podala výzvu k tomu, aby se zápas uskutečnil na neutrální půdě. K tomuto kroku došlo kvůli výtržnostem, které vyvrcholily koncem listopadu útokem na autobus s hráči Bocy, na nějž příznivci River Plate házeli kameny.

Jihoamerická fotbalová konfederace (Conmebol) uznala, že by se hráči mohli cítit zastrašeni. Proto jen o pár dní později zvolila Madrid, konkrétně stadion Santiaga Bernabeua, kde běžně hraje své zápasy místní Real, za adekvátní náhradu.



Madrid se tak musí vypořádat s vlnou neklidných argentinských fanoušků. V okolí stadionu i po celém městě hlídkují stovky policistů, včetně psovodů. Hlavním cílem je zabránit, aby se fanoušci obou znesvářených týmů střetli ještě během dne před zápasem a pak i po něm. Hned na letišti, kde během víkendu hlídkovalo kolem 800 příslušníků civilní stráže, byli dva radikální fanoušci kvůli výtržnostem deportováni.

„V Argentině se vášeň často plete s násilím,“ říká bývalý hráč obou týmů, Fernando Cáceres, kterého v roce 2009 střelili zloději dvakrát do hlavy při pokusu o krádež auta. „Na nás nikdy neházeli kameny po cestě na stadion. Teď vidíte nápisy typu „zabijeme vás“, které se dokonce objevují v televizních záběrech. To je velký problém, který produkuje násilí,“ míní Cáceres.

Opatření před utkáním i po něm

Na stadionu i v jeho těsné blízkosti budou před utkáním, během něj, i po něm desítky policistů se psy, chybět nebudou ani těžkooděnci. Samotný Real Madrid pro tento zápas najal 1 700 členů ochranky.

Preventivní opatření jsou rozhodně na místě vzhledem k tomu, že mezi týmy panuje historicky obrovská rivalita. Ta vyvrcholila 24. listopadu, kdy se měla původně odveta hrát, právě útokem na hráče Bocy při příjezdu na stadion Monumental, kde své domácí zápasy hraje River Plate.

„Z každého týmu přijede zhruba dvě stě radikálních fanoušků. Každý tým dostal k dispozici jen 5 500 vstupenek pro lidi, kteří žijí v Argentině. Nemůžeme ale ovlivnit, jestli jich přijede víc,“ uvedl vládní delegát José Manuel Rodríguez Uribes. Zbytek vstupenek jde fanouškům obou týmů žijícím v Evropě a také Realu Madrid, který s nimi může naložit podle své libosti.

Fanoušci týmu River Plate na madridském náměstí Puerta del Sol.



„Policie nedovolí jakýkoliv náznak násilí. Deportacemi fanoušků Bocy jsme ukázali, že nebudeme trpět žádné překračování norem,“ ujistil Rodríguez Uribes a dodal, že pro fanoušky obou týmů jsou ve městě vymezené fan zóny, kde se bude normálně podávat alkohol a hrát hudba a dokonce i místa, kde mohou týmy oslavit své případné vítězství.



Fanoušci z obou táborů zatím kromě drobných výtržností a zapalování dýmovnic žádné větší problémy ve španělské metropoli nezpůsobili. Policie však zůstane bdělá až do pondělí, kdy by většina z nich měla odletět zpět do Argentiny.

Superclásico, jak se souboji těchto nesmiřitelných rivalů říká, začíná v neděli ve 20:30 SEČ. V Argentině jej budou moci diváci u televizních obrazovek a pláten sledovat v 16:30 místního času. Oba týmy se poprvé v historii utkávají ve finále jihoamerického kontinentálního Poháru Osvoboditelů. První zápas skončil na stadionu Bocy Juniors remízou 2:2.