Nejdřív fotbal, pak škola. Yamal na Euru píše úkoly, mohl být i nejmladší střelec

Nejmladší hráči na Euru 16 let a 338 dní: Lamine Yamal (Španělsko 3:0 Chorvatsko, 15. června 2024) 17 let a 246 dní: Kacper Kozłowski (Španělsko 1:1 Polsko, 19. června 2021) 17 let a 349 dní: Jude Bellingham (Anglie 1:0 Chorvatsko, 13. června 2021) 18 let a 71 dní: Jetro Willems (Nizozemsko 0:1 Dánsko, 9. června 2012) 18 let a 115 dní: Enzo Scifo (Belgie 2:0 Jugoslávie, 13. června 1984)