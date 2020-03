Z hotelu na zápas a zpět? Premier League má plán, jak dohrát sezonu. Chce hráče držet zamčené v izolaci

Londýn Miliardy ztrát a spousty zaměstnanců bez práce. Anglické fotbalové kluby se snaží vymyslet, jak co nejbezpečněji dostat hráče zpátky na hřiště. Chtějí je chránit v přísné izolaci.

V sázce jsou stamiliony liber i boj o udržení existence. Vzhledem k šíření nákazy Covid-19 je v Anglii, stejně jako téměř po celém světě, zcela ochromen sport. Anglická Premier League počítá už nyní obří ztráty a snaží se vymyslet, jak je snížit na minimum. Stále doufá, že se přerušenou sezonu podaří dohrát.



Do konce sezony zbývá odehrát ještě 92 zápasů, většině týmů chybí devět kol, některým dokonce deset. A času už moc není. Sport je v Anglii aktuálně omezený do konce dubna, dřív než v květnu se tedy soutěže znovu rozběhnout nemohou. Problém však nastává s dobou, do kdy se sezona musí dohrát.

Nejzazší termín je 30. června. Nejedná se totiž pouze o datum, které má samotná liga stanovené v kontraktech s televizními stanicemi ohledně vysílacích práv, ale také v té době končí spoustě hráčům smlouvy.

S tímto termínem souhlasí i kanonýr Tottenhamu Harry Kane. „Musí existovat bod, který když se překročí, tak se řekne ‚Dost, nemůžeme to dohrát‘. Samozřejmě nevím, co se děje v zákulisí a co to pro některé kluby znamená finančně. Z pohledu hráče se musíme všemi prostředky snažit sezonu dohrát, ale musí existovat limit. Ten je pro mě konec června. Jinak se domnívám, že by to ovlivnilo Euro i následné mistrovství světa,“ uvedl na sociálních sítích.

Duely v tréninkových kempech

Jenže aby se všech 92 zápasů stihlo odehrát, nemohlo by se najet na nejčastěji užívaný režim jednoho utkání týdně. Už teď se očekává, že by hráči museli nastoupit až ke třem utkáním během pěti dní. Navíc je takřka jasné, že se sezona případně dohraje za zavřenými dveřmi, tedy bez diváků.

Přesto se vedení Premier League snaží přijít s řešením, které by hráče i klubové zaměstnance zároveň co nejvíc ochránilo. Jednou z nabízených variant je uzavření hráčů do přísné izolace. Ven by se dostali pouze v případě přejezdů na tréninky či zápasy, jinak by zůstali na hotelích. Bez rodiny, bez přátel – stejně jako v případě mezinárodních turnajů. Duely by se uskutečnily v tréninkových kempech v Londýně a střední Anglii a diváci by je mohli všechny sledovat alespoň v televizi.

Hráči i zaměstnanci by museli podstupovat pravidelná přísná hygienická opatření, aby se možnost nákazy eliminovala na minimum. Samozřejmostí by bylo také testování na přítomnost koronaviru v těle a v případě jediného pozitivního hráče by byla celá liga v troskách.

Mít vlastní nemocnici

Pro někoho zajímavý, pro jiného šílený nápad, který už nyní naráží na značnou nevoli. Jedním z hlavních problémů je morální stránka. Aby se zajistil hladký chod plánu, bude potřeba najmout několik lékařů. A ti jsou momentálně v Británii, kde je zhruba 22 tisíc nakažených a přes 1400 mrtvých, potřeba jinde. „Kam zamíří hráč, který si poraní křížové vazy nebo zlomí nohu, až ho odnesou na nosítkách? Nemocnice budou mít mnohem větší starosti. Premier League by téměř jistě musela mít k dispozici vyhrazenou soukromou nemocnici,“ uvedl nejmenovaný zdroj The Independent.

Navrhnuté řešení se moc nepozdává ani samotným hráčům. Většině z nich se nechce sezonu odehrávat ani za zavřenými dveřmi, alespoň do doby, kdy je riziko nákazy stále vysoké. Velké obavy také mají z naplánovaného rozpisu zápasů. Při takové vytíženosti se bojí zvýšeného rizika zranění, která by mohla narušit jejich kondici i pro další sezonu.

Podle anglického serveru Daily Mail se tento krok nelíbí ani části klubových majitelů. Podle nich to nahrává do karet týmům se širším kádrem, kteří mohou sestavou často rotovat.

Konečné rozhodnutí o budoucnosti aktuální sezony ještě nepadlo, zainteresované kluby o tom budou jednat na další schůzi. Možností je i kompletní ukončení sezony, kdy by byl podle všeho mistrem vyhlášen Liverpool, který vede tabulku o 25 bodů. „Kdyby vyhrál Liverpool už teď, tak s tím problém nemám. Musíme se na to dívat sportovně, titul si zaslouží,“ řekl například záložník Manchesteru City Ilkay Gündogan, jehož tým je momentálně na druhé příčce.