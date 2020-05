Z modly cílem nenávisti. Sochu Ibrahimovice zničili vandalové, musejí ji přestěhovat

Stockholm Socha švédské fotbalové hvězdy Zlatana Ibrahimovice v Malmö se po opakovaných útocích vandalů nejspíš bude stěhovat. Jak uvedla místní média, vedení města se o tom chystá rozhodnout na pondělním zasedání a zároveň se chce obrátit na fotbalový klub Malmö FF s žádostí, aby navrhl jiné místo.

Třímetrová a půltunová socha slavného útočníka a malmöského rodáka byla poblíž místního stadionu odhalena loni v říjnu. Cílem vandalů se začala stávat poté, co Ibrahimovic v listopadu oznámil, že investoval do konkurenčního stockholmského klubu Hammarby IF.



Nejvážněji poškozena byla na začátku ledna. Neznámí pachatelé postavu odřízli v kotnících a socha se zhroutila na plot, který ji od předchozího útoku chránil. Dílo poté bylo odstraněno kvůli nutným opravám a je uschováno na tajném místě, v létě má být znovu instalováno.

Ibrahimovic, který v Malmö hrál na počátku kariéry, strávil ve Švédsku dvouměsíční koronavirovou pauzu a absolvoval několik tréninků právě v Hammarby. Nyní už je osmatřicetiletý kanonýr zpět v Itálii, kde se po povinné dvoutýdenní karanténě připojí ke svému současnému celku AC Milán.