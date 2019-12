Z podprůměru vytvořil tým jako nikdo před ním. Najde Plzeň nového Vrbu?

PLZEŇ Povedl se mu historický kousek. Z podprůměrného ligového týmu vytvořil hegemona. Teď Pavel Vrba podruhé z Plzně odchází. A tentokrát to vypadá, že navždy.

Když v říjnu 2008 vystřídal na lavičce Viktorie současného reprezentačního kouče Jaroslava Šilhavého, na první domácí zápas s pozdějším největším rivalem Spartou přišlo 5920 diváků.



Když se včera s fanoušky Plzně loučil Pavel Vrba v domácím duelu s Teplicemi (1:1), zápas sledovalo 6118 platících fanoušků.

Zdálo by se, že neproběhla žádná změna. První pohled ale hodně klame.

V konkurenci v té době neporovnatelně movitější Sparty a nyní i Slavie získal s klubem tři mistrovské tituly a třikrát tým vedl v základní skupině Ligy mistrů.

To se žádnému jinému kouči v Česku od rozdělení federace nepovedlo. A to si navíc Vrba mezi prosincem 2013 a květnem 2017 „odskočil“ k české reprezentaci, respektive do Machačkaly.

Především kvůli němu začali na fotbalovou Plzeň chodit fanoušci, potažmo diváci ve velkém. A kdyby měla Viktoria větší stadion, chodilo by jich více než 11 tisíc.

Šestapadesátiletý kouč však v klubu nyní po dvou a půl roce končí, na což tribuny během zápasu s Teplicemi zareagovaly tím, že vyvolávaly jeho jméno a po utkání ho vytleskaly.

„Musím říct, že jsem v Plzni zažil úžasných sedm a půl roku, když to sečtu všechno dohromady,“ přiznal Vrba před novináři.

„Určitě na Plzeň budu rád vzpomínat, protože je dost pravděpodobné, že už tu v lednu nebudu,“ dodal kouč, který má podle spekulací médií převzít bulharského mistra Ludogorec Razgrad.



Svému nástupci, jímž by se mohl stát současný kouč slovenské reprezentace do 21 let Adrian Gula, přeje, aby s týmem udržel druhé místo.

„Plzeň má tři body náskok na Jablonec a pět bodů na Spartu. Určitě jarní část soutěže bude hodně složitá, ale já věřím tomu, že se budou hrát příští roky poháry,“ dodal (na rozloučenou?) Vrba.