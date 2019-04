Za 100 milionů je Reiter volný, rozdával po výhře s Teplicemi úsměvy trenér Hašek

Teplice Kontrastní sezona fotbalových Bohemians 1905 pokračuje. Doma bída, venku sláva - v pátek vyhráli 2:1 v Teplicích a pomohli si v honbě za ligovou záchranou. Nebýt nového formátu soutěže, už mohli odšpuntovat šampaňské. „Jeli bychom slavit, máme v sobotu a v neděli volno. Bohužel ale neslavíme,“ řekl trenér Martin Hašek.

Štve vás tedy nový model ligy?



Před sezonou jsem ho hrozně podporoval. S kým jsem mluvil, tomu jsem říkal, jak se na to těším. Takže teď nebudu říkat nic jiného. I když jsme jedno z mála mužstev, pro které to teď znamená komplikaci, a ne přínos.

Co vás dovedlo k výhře v Teplicích?

Bráním se tomu používat slovo zasloužené, ale v tomto případě ho použít musím. V 87. minutě jsme dali gól, který jsme si dát zasloužili. Byli jsme jednoznačně lepším týmem. Aby fotbal měl trochu logiky, vyhrát jsme museli. Jsme šťastní, obrovsky jsme body potřebovali. Ale když to bylo 7:0 na šance, skóre 1:1 a běžela 80. minuta, nevěděl jsem, co si o tom mám myslet.

Jak vám tedy bylo, když domácí deset minut před koncem vyrovnali?

Navíc z nešance... Ve mně to vřelo, ale co můžete dělat, jen se chytat za hlavu. A věřit, že přijde další šance a další gól. Ale přiznám se, měl jsem chvilku problémy se zkoncentrovat, najít v sobě sílu znovu vzít ten prapor generála a zase koučovat. Na čas jsem byl paralyzovaný. Ale otřepal jsem se já i mužstvo a zvládli jsme to.

Rozhodl Jakub Nečas ani ne po dvou minutách na hřišti. Co jste mu řekl?



Nic speciálního. On se akorát ptal, jestli má hrát zleva, nebo zprava. Já říkal, ať se s Vaníčkem dohodne. Křídla se mi můžou v průběhu zápasu měnit, je mi to jedno. On šel vlevo a dal tam odsud gól.

Výborně hrál a hraje Rudolf Reiter, jen góly mu chybí, nemyslíte?

Statistiky jsou dané, Ruda nemá příliš vstřelených gólů. A v momentě, kdy je začne střílet, jeho výkon bude tak komplexní, že bude těžké pro nás ho držet. Ale my ho klidně prodáme za 100 milionů a pořídíme si zase šikovné mladé hráče. A ty si opět vypipláme. Přes noviny vzkazuju, že za 100 milionů je volný, kdo by chtěl, může se ozvat!

Jak vám další venkovní výhra pomůže?

Jsme na hraně dolní skupiny a barážových příček. Střední skupina už je v oblasti teorie, i když to byl náš předsezonní cíl. Bohužel vinou řetězce zranění nebylo v našich silách to zvládnout. V jarní části sezony ukazujeme svoji sílu. Na jaře jsme vyhráli 2:0 ve Zlíně, 3:0 v Karviné, 2:1 v Teplicích, zvládli jsme v poháru postoupit do semifinále po 27 letech. Z posledních sedmi zápasů jsme pětkrát hráli s nulou vzadu. Je tam spousta pozitiv, ale taky jeden základní problém, který nás provází v sezoně, to jsou výsledky na domácím stadionu. Venku sbíráme body, dáváme góly a hrajeme dobré partie. Doma hrajeme docela dobré partie, ale zatím nedáváme góly. Být doma silnější, neřešili bychom únik z baráže, ale byli bychom na vyšších příčkách jako v loňské sezoně.

V Teplicích vyhráli Bohemians po devíti letech. Zmiňovali jste to před hráči?

Tonda Vaněček se v kabině dozvěděl, jak je to s tím, kdo sestupuje a kdo hraje baráž. Po 28. kole už to ví, za to jsem rád. Asi někteří hráči série v hlavách mají, někteří ne. My jim to tedy nepřipomínáme. Ale kdo se zajímá, kdo se na zápas připraví, něco si nastuduje, ví, že Bohemce v Teplicích pšenka nekvetla. Já tady nejdřív prohrál 0:1, pak jsem remizoval. A teď mě napadlo, že na řadě je výhra.

A stalo se, vaše šňůra na Stínadlech je u konce.

My v letošní sezoně prolomili spoustu negativních sérií, vytvořili jsme ale ještě jednu novou, výsledky na domácím stadionu. Přitom stačily z jedenácti nevyhraných zápasů dva vítězné. Dva, ne sedm! A byli jsme už v klidu. Nezvládli jsme to. Tak máme před sebou ještě práci. Mužstvo je hladové, nemám problém s motivací, kluci cítí, že mají na víc, než kolik mají bodů. A mají velkou touhu to ukázat všem, kteří nám nevěří.

Doma jste nejhorší z celé ligy, máte 11 bodů, venku jste naopak pátí s 19 body. Máte tým spíš na venkovní zápasy?

Loni jsme měli podobou skladbu týmu a doma jsme úspěšní byli. Letos to je z velké části způsobené zraněními, chodili jsme do zápasů syroví, nepřipravení, ne v nejsilnější sestavě. Pak už se vytvořil nějaký blok. Je potřeba se ho zbavit. Pořád platí, že potřebuješ mít útočníka, který je připravený, natrénovaný a ve formě. A stejného náhradníka. Oba musí být góloví. V Teplicích hrál Puškáč, ale tahal ho sval, střídající Koubek odehrál dobrý poločas, jenže dostal razítko a má dost poškozený kotník. Júsuf je dva zápasy mimo, je v péči lékařů a očekáváme laboratorní výsledky. Mít dvě úderné devítky, byl by to určitý počet gólů, které by znamenaly body. Místo 30 jsme jich mohli mít 38 až 40. Snad se Júsuf dá do kupy. Příští týden máme tři zápasy za šest dnů, musíme to protočit. Věřím, že se nám problém podaří vyřešit. Na příští sezonu se připravíme dobře, mužstvo by z velké části mělo zůstat, hráči jsou naši, jen dva na hostování.