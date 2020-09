Za postupem hrou po zemi. Slávisté tančí na hraně milionářské Ligy mistrů

Herning/Praha Dostanou se fotbalisté Slavie do hlavní fáze Ligy mistrů a získají tím stamiliony? Rozhodne se ve středu od 21 hodin na hřišti Midtjyllandu.

Když se loni na konci srpna chystala pražská Slavia k odvetě play off Ligy mistrů, nacházela se oproti Kluži v relativně komfortní pozici. V zádech totiž měla těsnou výhru 1:0 z rumunského bouřlivého prostředí a vědomí, že ji k dotáhnutí rozhodujícího kroku požene zaplněný Eden.



Bilance Slavie v posledním předkole LM 1996/97 Grasshopper Curych 0:5, 0:1

2000/01 Šachtar Doněck 0:2, 1:0

2001/2002 – Panathinaikos 1:2, 0:1

2003/2004 – Celta Vigo 2:0, 0:3

2005/2006 Anderlecht 0:2, 1:2

2007/2008 Ajax 2:1, 1:0

2008/09 Fiorentina 0:2, 0:0

2017/18 APOEL 0:2, 0:0

2019/20 Kluž 1:0, 1:0 9 pokusů/2 postupy * tučně postup



O dva roky dřív byli sešívaní pod vedením Jaroslava Šilhavého ve stejné fázi v poněkud horším rozpoložení. Tehdy doháněli dvoubrankové manko z Nikósie marně, nebyli na zvládnutí situace dostatečně připravení a místo nich se z Ligy mistrů těšil APOEL.

Který ze zmíněných výsledků se zopakuje dnes? Těžko odhadovat. Do dánského Herningu, kde se dnes o postup do hlavní fáze nejslavnější soutěže a prémii 400 milionů korun střetnou s místním Midtjyllandem, si slávisté přivezli z úvodního střetnutí ošemetnou remízu 0:0. Do karet jí nehraje ani nepříznivá statistika českých celků v posledním předkole Ligy mistrů. Slavie, Sparta, Plzeň, Teplice, Ostrava, Mladá Boleslav a Liberec spotřebovaly na osm postupů 28 pokusů, což není dobrá bilance. Sama Slavia své dosavadní dvě účasti vytěžila z devíti závěrečných předkol.

Bilance Sparty v posledním předkole LM SPARTA

1993/94 – Anderlecht 0:1, 2:4

1994/95 Göteborg 1:0, 0:2

1997/98 – Salcburk 0:0, 3:0

1998/99 Dynamo Kyjev 1:0, 0:1 (1:3 pen.)

2000/01 Kišiněv 1:0, 1:0

2002/2003 Genk 4:2, 0:2

2003/2004 Skopje 2:2, 3:2 2004/2005 Ferencváros 2:0, 0:1

2007/2008 Arsenal 0:2, 0:3

2008/2009 Panathinaikos 1:2, 0:1

2010/2011 Žilina 0:2, 0:1 11/4 * tučně postup



„Určitě po tom všichni moc toužíme. I kvůli tomu, že jsme si vloni vyzkoušeli, jaká ta soutěž je a co vše obnáší, co to je za velké zápasy. Budeme dělat vše pro to, abychom připravili tým tak, jak umí zahrát. A bychom byli na hřišti dostatečně odvážní,“ slibuje trenér Slavie Jindřich Trpišovský.



Rok odstupu: hodně se změnilo

Vraťme se ještě o rok a nějaký ten týden zpátky. Tehdy stačilo slávistům v domácím kotli s Kluží neprohrát, o čemž po předchozí parádní jízdě Evropskou ligou nikdo nepochyboval. Když v 66. minutě dal Jan Bořil svým gólem razítko na postup, propuklo ze druhé účasti v Lize mistrů obrovské nadšení. Kromě zisku stovek milionů si pak Pražané zahráli snové zápasy s Barcelonou, Dortmundem a Interem Milán. Nezapomenutelná sezona.

Teď je ale situace jiná. Slavia nemá v kádru motor loňského úspěchu Tomáše Součka či střelce typu Milana Škody, který by mohl vyrovnané utkání strhnout v její prospěch. A postrádat bude také zaplněný Eden. Na druhou stranu za sebou má mimořádné období, které stvořil a nadále rozvíjí nejlepší český trenér současnosti Trpišovský a v němž hrají prim zkušení hráči typu brankářské opory Koláře, obránců Coufala a Bořila nebo špílmachra Stancia. Navíc ani dánský celek nebude mít kvůli koronavirovým opatřením na stadionu své fanoušky.

Bude to znovu boj

Bilance Plzně v posledním předkole LM 11/12 Kodaň 3:1, 2:1

13/14 Maribor 3:1, 1:0

16/17 Razgrad 0:2, 2:2 3/2 * postup tučně



První bezgólové utkání napovědělo, že to s dánským mistrem není vůbec jednoduché střetnutí podle papírových předpokladů. Spíš naopak. Tuhý boj, který víc připomíná bitvu nežli fotbalovou podívanou. Boj, ve k Slavia v Lize mistrů terém uspěje přidaná hodnota některé individuality.

LIBEREC – 2002/2003 AC Milán 2:1, 0:1 2006/2007 Spartak Moskva 0:0, 1:2 2/0 BANÍK – 2004/2005 Leverskusen 2:1, 0:5 1/0 BOLESLAV – 2006/2007 Galatasaray 1:1, 2:5 1/0 TEPLICE – 1999/2000 Dortmund – 0:1, 0:1 1/0

Nebude to o naběhaných kilometrech ani optické převaze, ale o překvapivém efektu. Takovém, který ve Slavii může nabídnout třeba Stanciu.

„Musíme se dostávat do situací, které jsou pro nás výhodné. V momentě, kdy se dostaneme do silových věcí, přetlačování, do toho, že je balon nahoře, mají výhodu oni. Potřebujeme zápas v ofenzivě dostat více na zem, do kombinace,“ ví Trpišovský. „Tím, že jsme nedostali gól, se výhoda trochu překlopí na naši stranu. Venku budeme mít výhodu většího tlaku na soupeře a budeme si moci dovolit více riskovat do ofenzivy,“ myslí si kouč, který dost možná bude muset oželet útočníka Musu, který utrpěl v lize zranění kolene.

Jan Bořil v souboji s dánským soupeřem

Přímý přenos FC Midtjylland – SK Slavia Praha nabídne stanice O2 TV Sport. Předzápasové studio startuje již ve 20.20 hodin, moderátor Petr Svěcený přivítá jako hosta Jiřího Plíška, bývalého šéfa slávistické akademie, a také zkušeného obránce Daniela Pudila, který červenobílým pomohl k zisku mistrovského titulu v sezoně 2007/2008. Přímo z dánského Herningu se přihlásí reportér David Sobišek. Samotné utkání pak komentuje zkušená dvojice Milan Štěrba a Jan Homolka.

V prvním utkání však platilo za nebezpečnější mužstvo to dánské. „Čekám zase vyrovnaný zápas dvou vyrovnaných a kvalitních týmů. Musíme k tomu přistoupit velmi chytře. Musíme si přenést z prvního zápasu spoustu věcí a proměnit to v gól,“ řekl trenér Midtjyllandu Brian Priske.



Je jasné, že opět to bude bitva, která může vyústit až k penaltovému rozstřelu. Slavie věří, že místo útěchy v podobě Evropské ligy se potřetí v historii bude radovat z postupu do Ligy mistrů.