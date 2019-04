Za rasismus bych zavíral stadiony a odebíral body, velí fotbalista. ‚Klidně i v Lize mistrů‘

Londýn / Praha Útočník Manchesteru City Raheem Sterling už nevydržel marný boj s rasismem ve fotbale. Nebývá obvyklé, aby fotbalista měl sloupek v prestižním deníku The Times. Už to svědčí o závažnosti tématu, o němž se sice mluví, ale moc se s ním nedělá.

„Když jsem byl malý chlapec, vyrůstající v Londýně, chodil jsem do školy, hrál fotbal a netušil jsem, co je to rasismus, protože jsem se s ním nikdy nesetkal,“ začíná svou výpověď Sterling, který chodil do školy nedaleko stadionu Wembley, jedné z nejslavnějších fotbalových arén světa. „Proto mi přijde šílené, že v roce 2019 budu cítit potřebu napsat do novin text o tom, že sport, který miluji, potřebuje radikální změny.“

„Musím to ale udělat, protože rasismus ve fotbale je opravdu špatný, je v něm opravdu hluboko zakořeněn a nikdo jej vlastně moc neřeší,“ píše Sterling. „Všichni jsme v posledních měsících četli o různých rasistických incidentech. Ať už to bylo, když jsme hráli se Citizens na stadionu Chelsea, nebo jsme hráli s anglickou reprezentací v Černé Hoře, kde na nás bučeli, případně to, když neustálé urážky nevydržel Moise Keen z Juventusu a rasistům se vzepřel. Jenže místo toho, aby jej oslavovali, ho ještě napadali na sociálních sítích,“ posteskl si Sterling.

Právě poslední měsíce byly z hlediska rasové nesnášenlivosti na stadionech opravdu kritické, neboť jich je hlášeno stále více. Dotkly se i senegalského obránce Neapole Kalidoua Koulibalyho, jenž chtěl v prosinci dokonce odejít ze hřiště, neboť jej iritovalo neustálé bučení, opičí skřeky a nadávky. Podobně tomu bylo i v případě Stelingem zmiňovaného Moiseho Keena.

Útočník Citizens míní, že by s celou situací mohly pohnout jen velmi tvrdé tresty, které by zasáhly všechny zodpovědné osoby. A to i tresty ve formě přerušení, případně i ukončení zápasů ze strany rozhodčích. „Je to ale jen špička ledovce. Na celém světě jsou hráči, trenéři či diváci, a je jedno, zda jsou tmavé barvy pleti, případně pocházejí z Asie, každý den vystaveni rasismu. Nezáleží ani na tom, kde to je, zda jde o Ligu mistrů, reprezentační zápasy nebo fotbal v parku,“ myslí si Sterling.

Jako řešení navrhuje zavírání stadionů a vysoké devítibodové odečty. „To by mohlo hodně pomoci,“ míní. „Jasně, zní to hodně krutě. Ale který fanoušek by si dovolil ohrozit svůj tým, pokud by jej svaz automaticky takto potrestal?“ ptá se pátý nejlepší střelec Premier League. „Malé pokuty neuškodí zemím ani klubům. Ale zasáhnout mohou sponzoři, kteří, pokud klub nebude s rasismem nic dělat, mohou organizaci odepřít peníze,“ radí čtyřiadvacetiletý hráč.

„Nemám ponětí, jak dlouho to bude trvat, než se to změní. Musíme s tím ale začít hned, protože nechci, aby se i další generace černých hráčů musela smiřovat s tímto zlem,“ dodává Sterling.