Začátky trenéra Vrby v Plzni a Spartě. Společným jmenovatelem je touha nastřílet co nejvíce gólů

Praha Když fotbalový trenér Pavel Vrba před třinácti lety nastoupil do svého prvního angažmá v Plzni, kapitán týmu Pavel Horváth po úvodním zápase se Spartou (1:1) na otázku, co se během krátké chvíle pod novým koučem změnilo, prohlásil: „Počasí.“

Horváth tenkrát odpovídal se svým typickým humorem. Vzápětí už vážně pronesl. „Jsem šťastný, že jsme začali hrát zase jako mančaft a že bylo patrné zlepšení, zvlášť v obranné fázi. Snad touto cestou půjdeme dál.“

Střih. Fotbalový trenér Pavel Vrba, jaro 2021 a jeho začátky ve Spartě: okamžité zlepšení v útočné fázi, spousta střel, rohů a i gólů.

„Máme šance, dáváme góly, soupeře přestřílíme. To je plus. Ale zase hodně gólů dostáváme, to je špatně,“ řekl Vrba po nedělním zábavném duelu s Karvinou (4:3).

Nepočítaje dočasný záskok v Baníku Ostrava na jaře 2003, Sparta je teprve druhým českým prvoligovým klubem, v němž je Vrba hlavním koučem.



Ve funkci působí necelé dva týdny. Vyhrál obě utkání, v Olomouci 3:2 a naposledy s Karvinou 4:3. „Oba zápasy si byly podobné, v závěru hektické,“ porovnával Vrba.

V obou mužstvu nevyšel začátek, což se stávalo už za Vrbova předchůdce Václava Kotala. Mdlý ospalý projev, malý důraz v soubojích, nepřesnosti, inkasovaný gól a problémy.

„V Olomouci jsme se nevyrovnali s agresivní hrou a vysokým napadáním soupeře. S Karvinou jsme si to zavinili sami, jak jsme ztráceli jednoduché balony,“ podotkl Vrba.

V obou duelech pod Vrbou museli jeho svěřenci skóre otáčet, což se jim před jeho příchodem proti Bohemians (0:1) nepodařilo. Sparta si ani k obratu nevytvořila šance, i proto na pozici kouče nastala změna.

Vrbovy začátky v Plzni a Spartě Plzeň

1. zápas: Plzeň - Sparta 1:1

2. zápas: Bohemians/Střížkov - Plzeň 0:2

3. zápas: Plzeň - Jablonec 1:1 První sezona (2008/2009): 21 zápasů, 10 výher, 5 remíz, 6 porážek, celkově 8. místo

Druhá sezona (2009/2010): 30 zápasů, 12 výher, 12 remíz, 6 porážek, celkově 5. místo, vítězství v poháru

Třetí sezona (2010/2011): 30 zápasů, 21 výher, 6 remíz, 3 porážky, celkově 1. místo Sparta

1. zápas: Olomouc - Sparta 2:3

2. zápas: Sparta - Karviná 4:3

Za Vrby dala Sparta ve dvou utkáních sedm branek, což je stejně jako dohromady v předchozích šesti zápasech s Bohemians, s Boleslaví, v Opavě, v Ostravě, s Libercem a s Pardubicemi.

Góly Vrbův tým nešetřil ani při jeho úvodním angažmá v Plzni, kam kouč přišel v říjnu 2008.

Během reprezentační přestávky mužstvo připravoval na úvodní duel se Spartou, která tenkrát rovněž vyměnila trenéra, protože po prohraném derby se Slavií (1:4) klesla na druhé místo.

„Čekal jsem od svých hráčů víc, především větší odvahu. Plzeň byla aktivnější a měla víc šancí než my,“ prohlásil tenkrát nový sparťanský kouč Jozef Chovanec, tehdejší nástupce Vítězslava Lavičky.

„Respektuju kvalitu Sparty, ale s trochou štěstí jsme mohli získat tři body,“ řekl Pavel Vrba po svém prvním duelu v Plzni. Mimochodem, střely na branku 8:3, rohy 9:6 ve prospěch Plzně.

Vrba tenkrát převzal mužstvo po Jaroslavu Šilhavém, po devíti kolech měla Plzeň jednu výhru, pět remíz a tři porážky. V Plzni zdaleka nebyl kádr, který by měl atakovat špičku tabulky.

Chytal někdejší reprezentační brankář Poštulka, jenž proti Spartě chyboval a do dalších kol ho nahradil Ticháček, jeden ze současných Vrbových asistentů a nový trenér gólmanů Sparty.

V poli hráli Halama, Tomáš Rada, Navrátil, Smola, Petržela, Kolář, Trapp, Horváth, Rezek, Varadi či Jiráček. Za Spartu nastoupili současný slávistický stoper a jeden z lídrů týmu Kúdela, dále pak Krob, Voříšek, Štěpán Kučera, Kulič, Kisel, Hušek, Kladrubský, Zeman, Slepička nebo Holenda.

A pomalu se začalo formovat mužstvo, která v následujících letech ligu obohatilo a ovládlo.

V třetím zápase pod Vrbou plzeňský tým znovu remizoval, doma 1:1 se silným Jabloncem. Následovaly výhry v Brně a nad Boleslaví. Pak zakopnutí na Kladně. V závěrečném utkání podzimu Plzeň smetla Olomouc 4:0, která bojovala o druhou příčku tabulky.

Jaro 2009 začala Plzeň těsnou prohrou 2:3 na Slavii, která byla lídrem, úřadujícím mistrem a titul obhájila. Poté sedla na Plzeň menší krize: 0:2 v Liberci, za který skóroval i Dočkal, současný sparťanský kapitán. Pak debakl 0:3 v Teplicích a bezbranková remíza s Příbramí.

Pavel Vrba coby trenér Plzně.

Po remíze v Budějovicích pak Plzeň šokovala v 21. kole výhrou 4:1 v Ostravě, která se v té době se Spartou, Libercem, Boleslaví přetahovala o druhou příčku za suverénní Slavií. Následoval triumf 5:0 nad Zlínem, Plzeň vyprodukovala devatenáct střel a deset rohů.



V druhém utkání Plzeňští zvítězili 2:0 na hřišti střížkovského klubu, který byl v tabulce nad nimi a po duelu s Plzní porazil Spartu... To už byl u toho i Limberský, který si předtím odpykával trest. Střely 13:4 pro Plzeň, rohy 7:2 pro Plzeň.

Soutěžní ročník zakončila na osmém místě, pod Vrbou měl tým z jedenadvaceti zápasů bilanci 10 výher, pět remíz a šest porážek. Po Slavii a Spartě však nastřílel nejvíc gólů - 45. Sparta měla jen o tři víc a Slavia dala 57 branek.

Pokud by se počítala jen tabulka od příchodu Vrby, skončila by Plzeň čtvrtá bod za Olomoucí, čtyři za Spartou a pět za Slavií.

V té chvíli se dalo vytušit, že by Plzeň mohla doplnit širší českou špičku, do té doby se jen pachtila v dolní polovině tabulky, prala se o záchranu. Ale těžko někdo mohl předpokládat, co tam Vrba stvoří. V dalším ročníku 2009/2010 skončila pátá a triumfovala v domácím poháru.

V předkole Evropské ligy sehrála skvělý domácí zápas (v Praze na Letné) proti Besiktasi Istanbul, měla množství šancí, ale proměnila jen jednu a z ojedinělé akce soupeře inkasovala z penalty. Odvetu v Turecku pak nezvládla a vypadla. Ale zkušenosti se jí hodily, přenesla je do domácí nejvyšší soutěže, kde se už ve 2. kole dostala do čela a pak už první příčku nepustila.

Historický titul přišel v roce 2011 a dál už je plzeňská pohádka známá. Za Vrby třikrát postup do Ligy mistrů, tři tituly, další dva po jeho prvním odchodu. Právě Champions League je soutěž, která Spartě zoufale chybí, naposled ji hrála na podzim 2006...

„Já jsem přišel do Sparty s tím, že věřím, že mužstvo může hrát základní skupinu evropských pohárů. To jsou zápasy, které vás posouvají dál,“ zdůraznil Vrba.