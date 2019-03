Rvačka ve fotbalovém ‚pralese‘: bratr opory Slavie byl v umělém spánku, verze klubů se různí

PRAHA Předčasně ukončené utkání fotbalové III. třídy na Praze – západ mezi AFK Radlík a Hvozdnicí „B“ opět zažehlo zájem o nižší soutěže. Bohužel takovouto reklamu si asi činovníci z FAČR nepřáli – na zemi ležel nehybný Jan Hušbauer, bratr jedné z opor pražské Slavie, a kolem se oba týmy strkaly. Lidovky.cz se podívaly do zápisu o utkání, v němž nalezly vyjádření obou týmů.

Do konce zápasu zbývalo necelých šest minut, a dosavadní průběh neukazoval, že by to něco mělo změnit. Jenže potom se utkání vyvinulo dost nečekaným způsobem. Podle protestu, který podala Hvozdnice a redakce Lidovky.cz jej má k dispozici, se střetnutí vyhrotilo po jednom ze soubojů, při němž hráč Radlíku zalehl míč a bránil soupeři ve hře. Hráč hostů se k míči snažil dostat, a několikrát při tom na domácího borce šlápl. Rozhodčí, jak je v těchto soutěžích dobrým zvykem, si za stavu 3:1 pro domácí nechtěl přidělávat starosti a rozhodl se, že osobní trest udělovat nebude.

To byl ale problém. Emoce začaly planout a o pár chvil později hostující Štěpanovský mířil na branku Radlíku, jenže byl při tom „sestřelen“. Následovala jedna ze strkanic, jimiž je fotbal na nižších úrovních proslulý. Jenže to až do chvíle, kdy se do sporu zapojil gólman domácích Jan Češka. Zde už se ale verze obou týmů různí.



Kdo má pravdu?

„V přerušené hře po slovní potyčce Jan Češka odstrčil hostujícího Jana Hušbauera, který náhle po incidentu napadl pěstí našeho brankáře a ten odvrátil útok stejným způsobem, po němž hráč hostů zůstal ležet na hrací ploše a byla k němu přivolána záchranná služba. I náš brankář musel být poté ošetřen v nemocnici,“ píší v protestu funkcionáři Radlíka.



„Brankář domácích se přiřítil naprosto nepochopitelně k Janu Hušbauerovi, začal jej škrtit a poté ho ještě ‚zahodil‘ na zem. Šlo zajisté o mstu za první zákrok, protože, když jsme se zeptali, co blbne, brankář řval, že „…to máš za to, jak si do něj kopal na zemi…“. Dle našeho názoru si spletl hráče (to nikoho ale neomlouvá). Hušbauer byl otřesen a poté, co se vzpamatoval, šel za Češkou pro vysvětlení. Pravda je, že Hušbauer do Češky strčil (nikoli udeřil pěstí). Naopak to byl právě brankář domácích, který následně udeřil Hušbauera pěstí do obličeje a tím ho inzultoval. Následně byl náš hráč několik minut v bezvědomí,“ vidí situaci Hvozdničtí.



Bratr Jana Hušbauera, Josef, patří k oporám Slavie.

V probíhajícím sporu se navíc do střetu s brankářem Českou dostal i hostující Štěpanovský, jediný střelec Hvozdnice v utkání. Podle sudího měl gólmana napadnout pěstmi poté, co rozhodčí domácího strážce svatyně vyloučil. To ale hosté popírají. „Tak tady se musíme ohradit. Netvrdíme, že nedošlo v napjaté situaci k různým strkanicím atd., ale rozhodně Štěpanovský pěstmi nikoho nenapadl, tedy ani brankáře Češku. Přiznáváme, že mezi nimi došlo ke strkanicím, ale v tomto případě nehrály pěsti žádnou roli,“ myslí si.

Stejně tak nejsou hosté spokojení se zajištěním utkání, které zahrnuje i přítomnou pořadatelskou službu. „Místo aby se všichni přítomní, hlavně pořadatelská služba, která ale téměř žádná nebyla, zajímali o zdravotní stav Jana Hušbauera, nastal zmatek, diváci vběhli do hřiště. Žádali jsme rozhodčího, aby zavolal pořadatele, ať se ihned volá záchranná služba. Diváci na nás zlostně a s posměchem pokřikovali, ať si záchranku zavoláme sami. Všichni naši hráči byli na hřišti, pochopitelně bez mobilu v ruce.“

„V tu chvíli měli ještě domácí hráči práci s brankářem Češkou, který byl stále nepříčetný. Jeden pořadatel ve žluté vestě byl, shodou okolností to byl zároveň vedoucí domácího mužstva. Naštěstí se našla mladá žena, která zavolala záchrannou službu. Prostřednictvím jejího mobilního telefonu jsme společně byli schopni hráči v bezvědomí poskytnout první pomoc. Nejdříve se dostavila Policie ČR, poté Záchranná služba,“ vadí činovníkům z Hvozdnice.

Utkání bylo ukončeno předčasně

Podle zprávy rozhodčího Jiřího Kubíčka bylo ukončeno po dvaceti minutách, kdy se prý na hrací ploše nenacházel dostatečný počet hráčů. I to ale funkcionáři Radlíka rozporují. „Pan rozhodčí po dvaceti minutách od incidentu utkání ukončil po dohodě s hostujícím mužstvem, které odmítlo pokračovat ve hře. Striktně odmítáme, že tým domácích neměl na hrací ploše dostatečný počet hráčů a nechtěl pokračovat v utkání.“

Jana Hušbauera v této kauze bude zastupovat známý právník Julius Kramarič. Ten se pro blesk.cz vyjádřil, jak na tom jeho klient je.

„Mluvil jsem s ošetřujícím lékařem, který mi sdělil, že v podstatě by to, co se stalo, kvalifikoval jako pokus o vraždu,“ říká Kramarič. „Jde o to, že on ho chytil zezadu za krk a ukazováčkem a prostředníčkem mu zamáčkl ohryzek, což je hmat, který je zakázaný i v MMA,“ uvedl.

„Je to hmat, na který se připravují speciální vojenské jednotky. V případě potřeby má zlikvidovat pachatele trestné činnosti. Například když někdo střílí do davu, tak k němu přiskočí zezadu a udělají tady to. Bez rychlé lékařské pomoci je to v podstatě smrt. Honzu zachránil hráč Radlíku, který mu strčil do krku dva prsty a vymáčkl mu ohryzek zpátky,“ vysvětlil Julius Kramarič.

Hušbauer měl být dva dny v umělém spánku, stále by měl navíc ležet v krčské nemocnici.

Tresty? Pro Hvozdnici vyneseny, pro domácí zatím ne

Disciplinární komise už zahájila se všemi viníky řízení, a na svém čtvrtečním zasedání už vynesla některé tresty. Týkají se zatím jen hostující Hvozdnice „B“, kdy byl vyloučený Štěpanovský potrestán zákazem činnosti na šest utkání, klub jako takový dostal za fyzické napadení hráče pokutu ve výši 1000 korun.

Rozhodčí Kubíček také nevyvázl bez trestu. Za administrativní pochybení v zápisu o utkání, v němž neuvedl okolnosti, podstatné pro fotbalovou disciplinárku, si nezapíská dva týdny, plus si „odnáší“ tisícikorunovou pokutu.

Co se týče brankáře Češky, respektive Radlíku, řízení se odložilo na další týden. Bude se doplňovat dokazování, měli by se také vyslýchat svědci. Češkovi podle platného disciplinárního řadu FAČR hrozí zákaz činnosti až na pět let, k němuž by mohla náležet i pokuta v maximální výši 250 000 korun.

Celou věcí se navíc zabývá i Policie ČR, která rozhodne, zda se brankář Radlíku dopustil trestného činu.