Záložník Vidal zažaloval Barcelonu kvůli bonusům, chce odejít do Interu

Chilský středový záložník katalánské Barcelony podle španělského listu ABC zažaloval svého zaměstnavatele, kvůli nevyplacení odměn. Jedná se údajně celkem o 2,4 milionu eur (61 milionů korun).

Média spekulují o tom, že chilský reprezentant si snaží tímto krokem vynutit odchod do Interu Milán, kde trénuje jeho bývaly trenér Antonio Conte. Ten trénoval Vidala v Juventusu Turín před Vidalovým přestupem do Bayernu Mnichov. Arturo Vidal má však v Barceloně platnou smlouvu do roku konce června roku 2021 v hodnotě 29 milionů euro.



O přestupu chilského záložníka se spekulovalo ještě před začátkem nynější sezóny. V souvislosti s přestupovými nabídkami se mluvilo se nejčastěji o čínských destinacích nebo právě o Interu Milán. Vidal však nechtěl hned po roce odejít, dokázal si najít místo v nabytém kádru barcelonského celku a stal se důležitým členem týmu.

Poslední dobou však ambiciózní Vidal nedostává minutáž, jakou by si asi představoval. S výjimkou posledního ligového zápasu proti patnáctému celku španělské ligy Deportivu Alavés, kdy odehrál celých devadesát minut, neodehrál Vidal už od začátku listopadu ve španělské La Lize více než 35 minut. Právě 35 minut je Vidalovo dosavadní minutové maximum posledních dvou měsíců ve španělské lize.

Nespokojenost s malým herním vytížením nemění ani to, že zmíněné minutové maximum odehrál Vidal v prestižním duelu v El Clasicu proti Realu Madrid.Vidal se zatím po ročním působení v Barceloně podepsal pod výhru španělské ligy a také vyhrál španělský superpohár.

V případě jeho přestupu do Interu Milán by tak šlo po přestupu Zlatana Ibrahimoviče do konkurenčního AC Milán o další zvučný přestup do italské Serie A.