Záložníka Plzně Zemana chtěl koupit Real: ‚Sparta ale za mě chtěla moc peněz‘

Madrid (Od našeho zpravodaje) Malý kvíz na úvod. Tušíte, kteří čeští hráči měli v moderní éře blízko do Realu Madrid? Byli tři a první dvě jména se nabízejí. Legendární záložník Pavel Nedvěd patřil na přelomu tisíciletí k fotbalové elitě. Už v době, kdy kopal za Lazio Řím, měl nejslavnější klub světa eminentní zájem. Jenže Nedvědovi se z Itálie nechtělo. Nevyšel ani přestup brankáře Petra Čecha, kterého v létě 2010 naťukával trenér Mourinho. Třetí jméno možná překvapí.

„Překvapilo to i mě,“ usměje se plzeňské levé křídlo Martin Zeman.

Jak to tenkrát bylo?

Bylo mi devatenáct a kopal jsem za áčko Sparty. To samotné už byl celkem velký úspěch. Vtom mi zavolal manažer, že by měl zájem Real.

Co vy na to?

Koho by to nelákalo? Já navíc Realu odmala fandil. V éře Galácticos přímo náruživě. Jedna megahvězda vedle druhé. Zidane, Beckham, Figo, Roberto Carlos.

Koho jste měl nejradši?

Všichni byli jedineční, ale mně se nejvíc líbil starý Ronaldo, Brazilec. Ty jeho kličky v bleskové rychlosti. Nádhera. Navíc s tělem, které nebylo úplně nejhubenější.

S Ronaldem byste se sice už v létě 2008 nepotkal, ale stejně: litujete, že to nevyšlo?

Zamrzí to, mohl jsem se z juniorky Realu zkusit procpat ještě výš. Tam už hráli Raúl, Robinho, Cannavaro, Sergio Ramos, Marcelo. Bohužel. Sparta mě možná tak brzo prodávat nechtěla.

Žádala prý milion eur. Vážně nebyl přestup na spadnutí?

To spíš později s Eindhovenem. Na ten krok jsem se hodně upnul a považoval to za hotovou věc. V období, kdy měl přestup proběhnout, se mnou Sparta přestala počítat a já byl najednou úplně plonkový.

Real Madrid - Plzeň V úterý od 21.00

Rozhodčí: Grinfeld (Izr.)

Předpokládané sestavy

Real: Navas - Odriozola, Ramos, Varane, Marcelo - Modrič, Casemiro, Kroos - Bale, Benzema, Isco.

Plzeň: Hruška - Řezník, Hejda, Hubník, Limberský - Hrošovský, Procházka - Petržela, Hořava, Zeman - Krmenčík.

Následovala dobrodružná kariéra: Rakousko, Slovensko, Švýcarsko, teď podruhé Plzeň. Považujete dnešní zápas s Realem v Lize mistrů za odměnu?

Nebudu říkat, že si jdeme zápas užít. Musíme ho odpracovat a zkusit uhrát co nejlepší výsledek.

Sobotní domácí porážka 1:2 s Levante ukázala, že má současný Real slabiny.

Jsou to jen lidi, které můžou potkat výpadky, ale rozhodně není náhoda, že Ligu mistrů vyhráli třikrát za sebou.

To bylo v éře Cristiana Ronalda.

Je škoda, že přestoupil. S Ronaldem by ten zápas byl ještě lepší. Nicméně Real má pořád fantastický tým, který bude těžké bránit.

Pokud na Realu mohlo vyhrát průměrné Levante, neříkáte si, že by mohla uspět i Viktorka?

S poraženeckou náladou nelze hrát nikde. Pokud dokážeme dlouho udržet nulu, mohlo by se poštěstit a uhrát třeba remízu.

Co vaši tři synové? Budou fandit u televize?

Nejstaršímu je šest, ale dokud vydrží, dívat se můžou. Jen klukům nemůžu slíbit, že táta bude v sestavě. Fakt to nevím.