Zápas roku proti Anglii není vyprodán. Věřím ale, že nám fanoušci pomůžou, říká kapitán Darida

PRAHA Do pražského Edenu dorazila slavná Anglie, tribuny nicméně - velmi pravděpodobně - plné nebudou. Večer před kvalifikačním tahákem zbývalo v prodeji téměř dva a půl tisíce vstupenek. „Věřím ale, že se to může změnit, třeba vyprodáno bude,“ doufá Vladimír Darida, kapitán českých fotbalistů.

V den utkání kvalifikace o Euro 2020 se už lístky neprodávají na internetu, zájemci je můžou do 15 hodin pořídit na stadionu, na pokladně číslo dva.

K dispozici je jich stále spousta, fanoušci si mohou zajistit místa prostřední a nejvyšší cenové kategorie za 1900 a 2900 korun.



„Kdyby přeci jen vyprodáno nebylo, nezbývá extra velké číslo, takže kulisa bude určitě dobrá a pomůže nám,“ prohlásil Darida a podotkl, že i kvůli fanouškům by se národní tým rád prezentoval ofenzivněji než při březnovém debaklu 0:5 v Londýně.

„Vždycky je lepší, když tým hraje doma útočněji, věřím, že i kvůli přítomným divákům bude lepší hrát trochu výš. A kdyby se nám povedlo skórovat? To by bylo ideální, protože víme, jakou má Anglie v ofenzivě sílu,“ uvědomuje si reprezentační záložník.



Přijďte včas, využijte MHD Česká reprezentace má před zápasem s Anglií pro příznivce několik tipů. Apeluje, aby dorazili s dodatečným časovým předstihem. Nejen do fanparku před stadionem, ale i na tribuny - kvůli důkladným kontrolám.

K cestě do Edenu doporučuje využít hromadnou dopravu, kolem stadionu je totiž velký nedostatek parkovacích míst. Provoz tramvají a autobusů bude po utkání posílen.

Vždyť Angličané mají jeden z nejlepších útoků celé kvalifikace, ve čtyřech střetnutích nasázeli devatenáct gólů. „Bylo by super, kdybychom v Edenu navázali na zápasy s Brazílií a Německem,“ připomněl Darida.



Brazílii v březnu národní mužstvo podlehlo 1:3, ale zahrálo solidně, dokonce vedlo.

Proti Německu (1:2) zase předvedlo před dvěma roky odvážný výkon, jedno z nejlepších představení pod tehdejším trenérem Karlem Jarolímem. Darida tehdy dával krásnou branku na 1:1.

„Na to samozřejmě rád vzpomínám, ten gól se povedl,“ pousmál se. „Ty zápasy by mohly být určitým vodítkem. Jak jsme k tomu přistoupili, to nadšení, týmový duch,“ uvedl Darida. „Určitě nebudeme chtít být zalezlí a hrát na 0:0.“