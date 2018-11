Zápas s Opavou je určitě víc než derby pražských S. Prohrát s ní je nejhorší, mrzí Baníkovce

OPAVA Je to válka. V žádném jiném zápase reálně nehrozilo, že kvůli řádění fanoušků na stadionu rozhodčí zápas předčasně ukončí. Kvůli obrovské nenávisti mezi oběma tábory bylo slezské derby mezi Opavou a Ostravou (2:1) pod obrovským drobnohledem policie. A nesmírně vyhecované bylo i mezi samotnými hráči.

„Derby s Opavou je určitě víc než to mezi Spartou a Slavií. I proto nás porážka před skvělou kulisou nás hodně mrzí,“ řekl po zápase odchovanec Sparty a nynější člen základní sestavy Baníku Milan Jirásek.



„Atmosféra byla úžasná. Toto derby jsem hrál poprvé. Vše kolem bylo pro mě velké překvapení, ale se smutným koncem pro nás. Lidi to hodně prožívají. Celkově tady lidé milují fotbal. Je to emotivnější než v Praze,“ dodal.



Ještě víc zápas prožíval český reprezentant Patrizio Stronati. A to hlavně proto, že stoper Ostravy jako odchovanec Baníku zažívá obrovskou vzájemnou rivalitu až nenávist od začátku své kariéry.

Jakub Šašinka v souboji s opavským Dominikem Simerským.

Zápas s Opavou jej pohltil natolik, že si na zápas nechal upravit konečky vlasů bílo-modrou barvou.

„Prohru 1:2 můžeme přičíst tomu, že jsme nevyhrávali osobní souboje. Opava byla agresivnější. Každá porážka bolí a je komplikací. Navíc v derby. Prohrát s ní je nejhorší, co se může Baníku stát. Musíme to napravit a do konce podzimu všechny zbývající čtyři zápasy zvládnout,“ uvedl Stronati.



Zklamaný z výkonu svého týmu byl i kouč Baníku Bohumil Páník, jehož tým se po druhé prohře v řadě propadl ze třetího na páté místo v tabulce.

„Opava vyhrála zaslouženě. Bohužel minimálně polovina našich hráčů vůbec nepředvedla výkon, jaký bych si od nich představoval. Tahle prohra mě mrzí hlavně kvůli našim fanouškům, pro které je derby největším zápasem vůbec,“ mrzí Páníka.



Naopak kouče Opavy Ivana Kopeckého nadchla nejen výhra, ale i výborná kulisa na stadionu, ke které přispěly oba fanouškovské tábory. V Opavě navíc SFC vyhrálo všechny tři soutěžní zápasy této sezony.

Baníkovští fanoušci na opavském stadiónu.

„Bylo to fantastické. Vyhrát v derby je vždycky skvělé a já jsem rád, že jsme to dokázali hlavně kvůli naším výborným fanouškům. O to víc mě mrzí, že Opava musela hrát prvních šest domácích zápasů v Brně. Kdyby se hrálo v Opavě, určitě bychom měli ještě víc bodů,“ doplnil.



Nejzkušenější hráč ligy a někdejší hráč Baníku Pavel Zavadil si výhru v derby obrovsky považoval.

„Takhle má vypadat liga, zvládli jsme to velmi dobře. Podali jsme velmi dobrý taktický výkon. My jsme se opravdu koncentrovali celý týden, jak v tréninku, tak hlavami. Říkali jsme si, že to musíme zvládnout, protože jsme nechtěli udělat žádnou blbost,“ uvedl záložník Opavy.

„Tu atmosféru ve městě jsem vnímal ji už od rána. Byl jsme v obchodě a bylo znát, že se chystá něco výjimečného. A cestou na stadion jsem viděl, že bude fantastická kulisa. Spíše jsem to vnímal před zápasem a pak ještě v malé pauze, kdy se nehrálo. Ale celý zápas cítíte ten tlak fanoušků. Užili jsme si to všichni,“ pokračoval Zavadil.

„Viděl jsem všude policajty a celé město čekalo na to, až přijde ta druhá hodina odpoledne a začne utkání. Tohle vítězství nám více pomůže, než aby nám ublížilo. Dodá nám větší sebevědomí, budeme si zase více věřit. Přeji si, ať to v dalších našich utkáních vypadá alespoň takhle,“ dodal nejstarší hráč ligy.