Trenér Straka o zápasu Plzně s Realem: Zápas ukázal realitu našeho fotbalu

PLZEŇ/PRAHA Třetí zápas proti evropskému velkoklubu, třetí porážka, skóre 1:12. To není vizitka, kterou by se chtěli plzeňští fotbalisté z dosavadního průběhu Ligy mistrů chlubit.

Obraz středečního zápasu proti Realu Madrid dostatečně ilustruje akce hostujícího Karima Benzemy z dvacáté minuty. Francouzský útočník se elegantně propletl kolem Procházky s Havlem, Řezník se otočil úplně mimo pohyb hráče Realu a Benzema zakončil přesně mezi nohy brankáře Hrušky.

Tato trefa odstartovala kolotoč, na který si v prvním poločase fanoušci Viktorie nemuseli kupovat lístky. Do 40. minuty bylo skóre 0:4 a domácí hráči si mohli dělat oprávněné obavy, zda nevyrovnají nejhorší výsledek českého týmu v Lize mistrů.

Nadílku 0:7 si přivezla pražská Slavia v roce 2007 ze hřiště Arsenalu.

Nakonec k tomu nedošlo, hosté se spokojili už jen s jednou gólovou trefou, nicméně do myšlenek českých fanoušků se po výprasku 0:5 se Španěly (ti napodobili podobný počin AS Řím ze 2. kola základních skupin) vrací myšlenka: patří naši zástupci mezi elitní fotbalovou společnost?

„Na kvalitu týmů jako Real Madrid absolutně nemáme. Ale myslím si, že Plzeň sehrála skvělé utkání na Santiago Bernabeu před čtrnácti dny. Do Ligy mistrů se dostávají i jiné kluby na naší úrovni, nicméně strop pro nás musí být jedině tato soutěž,“ říká bývalý trenér Plzně, Sparty nebo Slavie František Straka.

František Straka.

V prvním zápase v Madridu (1:2) měli plzeňští fotbalisté v závěru řadu šancí na vyrovnání, ty ale nevyužili.

Odvetu ve Štruncových sadech sledoval český kouč velmi pozorně a všiml si několika věcí.

„Zápas ukázal tvrdou realitu českého fotbalu, kdy jsme schopni jeden zápas proti těmto skvělým týmům sehrát na obstojné úrovni, ale dlouhodobě s nimi nemáme šanci. Musím ale pochválit Plzeň, v prvním poločase do toho šlápli a je jen škoda, že nedali gól,“ lituje Straka.

Plzni chybí Krmenčík

„Na to, jak jsme si všichni mysleli, že je Real trošičku z formy, že mu to nejde… Tak se to zvrtlo. Vyšli jsme z toho jako český klub docela blbě,“ pronesl bývalý reprezentant a útočník Dukly Ladislav Vízek.

Mezi velké týmy plzeňské skupiny patří právě jejich poslední soupeř ze Španělska a římské AS v čele s kanonýrem Edinem Džekem. S oběma týmy, až na utkání v Madridu, neměli hráči Viktorie šanci.

Ladislav Vízek.

„Mám pocit, že naši byli rádi, že můžou nahánět hráče typu Benzemy nebo Ramose a po zápase si půjdou vyměnit dresy. Dostali doma výprask 0:5, a to ještě Realu neuznali regulérní branku, takže spíš to byla ostuda. Nakonec jim ale diváci zatleskali - asi za to, že tam přijel trojnásobný vítěz Ligy mistrů,“ glosuje Vízek.

Jediným hratelným soupeřem skupiny je CSKA Moskva, s nímž doma svěřenci trenéra Vrby remizovali 2:2, obě branky Plzně dal Krmenčík. Ten ale bude v odvetě chybět.

„Já jsem jeho zranění hrozně moc litoval, bez něj je Plzeň o level níž. Za poslední dobu se strašně zlepšil. Pro Viktorku je to obrovská ztráta, bez něj jsou úplně jinde,“ konstatuje Vízek.

Havla poslal ze hřiště Ramosův loket

Smolné utkání zažil ve středu záložník Viktorie Milan Havel. Zápas začal ve velkém stylu, jenže jen do 13. minuty, kdy se blížil s míčem na noze k brance Realu. V tu chvíli mu křižující Ramos merunu sebral, zároveň Španělův loket vyletěl nepřirozeně vysoko a plzeňského hráče zasáhl do nosu.

Havel padl na trávník, z nosu mu crčela krev, a na lavičce se začal připravovat náhradník Milan Petržela.

„Bylo to zákeřné, ale Ramos takový je. Kluci si to nechali líbit, určitě k němu vzhlíželi jako k Panu fotbalistovi. Za nás bychom ho nakopli, zmydlili, to by koukal. A mohl by to být Ramos nebo kdokoliv jiný,“ tvrdí Vízek.

Sergio Ramos se omlouvá Milanu Havlovi.

Ramos se sice svému soupeři hned omlouval, ale jen on sám si může říci, jak moc nechtěný celý souboj byl, protože to není poprvé, co svého soupeře poslal do nemocnice.

Ostatně právě tam Havel ihned po svém vystřídání (zkoušel to na hřišti až do 38. minuty) zamířil. Vyšetření ukázalo zlomeninu nosu a lehký otřes mozku. „Omluvu od něj (Ramose) přijímám, nic mu nezazlívám. Takové věci se občas ve fotbale stávají,“ uvedl Havel na klubovém webu.