Zátěžová zkouška pro Stancia? Na Letné na něj čeká zloba sparťanských fanoušků

Praha Opět nezačali sezonu dobře. Po devíti kolech ztrácí sparťané ze šestého místa na vedoucí Slavii už devět bodů, to je hodně. Pod novým koučem Václavem Jílkem mají jen čtyři výhry, z dalších pěti zápasů dvakrát remizovali a třikrát prohráli.

Tato fakta však nyní ustupují do pozadí. Hlavní je porazit v neděli Slavii, kterou Letenští nezdolali už osmkrát za sebou. Naposledy se jim to povedlo před třemi a půl lety. V té době Nicolae Stanciu hrál za Steauu Bukurešť a poté před angažmá ve Spartě strávil ještě rok a půl v Anderlechtu.

Právě kolem něj se bude zítřejší šlágr 10. kola Fortuna ligy, který na Letné začíná v 18 hodin, hodně točit. Byť šestadvacetiletý rumunský záložník v rudém dresu odehrál pouze rok, vytvořil okolo sebe zvláštní auru. V lednu 2018 přišel do Sparty za rekordních 96 milionů korun, aby konečně pomohl nakopnout rozháraný celek, jehož výkony stále neměly potřebnou kvalitu, herní tvář a nepřicházely ani výsledky.

Za 34 zápasů nastřílel deset gólů, což je na středopolaře velmi dobrý počin, řadu dalších připravil, rozehrával standardky. Jenže náročná očekávání přece jen zcela nenaplnil, stejně jako už tradičně celá Sparta. Krysy krysám Jeho sparťanská štace se zrcadlí i ve dvou derby pražských S, která zatím odehrál. Poprvé při remíze 3:3 vstřelil dva góly, podruhé (2:2) bylo jeho největším počinem, že zařídil penaltu po soupeřově hraní rukou. A pak to jeho prohlášení, jak je už coby kapitán ve Spartě spokojen a že se přes zájem zahraničních klubů pryč nechystá.

„Cítím se tady dobře a chtěl bych se Spartou získat nějakou trofej. Zůstanu tady, dokud ji nezískám,“ sliboval v říjnu 2018. Tři měsíce nato se přitom stěhoval za penězi do saúdskoarabského Al Ahlí. To by ještě sparťanští příznivci překousli, ale když letos v létě kývl na nabídku největšího rivala ze Slavie (koupila ho za zhruba 100 milionů korun), Stanciu u nich upadl v nemilost.

„Tyto věci se neodpouštějí ani na jedné straně. Asi si tady něco vyslechne,“ přikyvuje kouč Sparty Jílek. I k němu se donesly informace o přípravách nedělního „uvítání“ přeběhlíků na Letné. Domácí fandové plánují po něm i dalších bývalých sparťanech působících nyní ve Slavii (Hušbauerovi, Kúdelovi a Hovorkovi, kouč Trpišovský kdysi vedl sparťanskou mládež) před výkopem házet plyšové krysy (symbol zrady), hady a prasata.



V reakci na tuto akci šéf Slavie Jaroslav Tvrdík tradičního rivala popíchl: „Jsme si vědomi toho, že dlužíme Spartě za vynikající hráče, které nám přenechala. Proto za každého plyšáka na ploše dáme 100 korun na účet nadace Donor (transplantační jednotka léčby leukémie dětí FN Motol),“ uvedl na sociálních sítích. Kouč sešívaných Jindřich Trpišovský, který o Stancia hodně stál, o přístup rumunského reprezentanta k třaskavému duelu nemá obavy.

„Nico toho má hodně za sebou, zažil hodně bouřlivých prostředí. Minulý týden jsem s ním mluvil a předběžně se ho ptal, jak to vidí. On vůbec nespekuluje a chce hrát. Jak ho znám, bude ho to spíš motivovat k ještě lepšímu výkonu.“ Stanciu podle něj bude klíčovým hráčem a v soupeřově dresu tuto roli přisuzuje taktéž playmakerovi Guéloru Kangovi.

„Kanga je pro Spartu ohromně důležitý. V posledních čtyřech pěti utkáních Sparty byl suverénně nejlepším hráčem svého týmu, hrozilo od něj největší nebezpečí,“ uvedl Trpišovský. „Když jeden z těch dvou hráčů zahraje ve svých top možnostech, může zápas hodně ovlivnit.“ Za Slavii se Stanciu gólově zatím prosadil dvakrát, k tomu mužstvu z Edenu pomáhá v úspěšném působení v Lize mistrů.