Zázrační Adamové ze Sparty. Ať hrají Hložek s Karabcem spolu, zní od fotbalového experta

PRAHA Jednomu bude v červenci devatenáct, druhému osmnáct. Adamové z pražské Sparty i přes svůj nízký věk udivují. Hložek je bezesporu nejdůležitějším článkem základní sestavy Letenských, Karabec zase žolíkem číslo jedna. A oba si říkají o větší prostor: prvně jmenovaný směrem k Euro, druhý v jedenáctce vyvolených Pavla Vrby. „Moc bych si přál, aby naskakovali společně,“ říká pro Lidovky.cz také expert O2 TV Sport Antonín Rosa.

Jen pro začátek. Osmnáct ligových duelů, devatenáct „kanadských“ bodů (11+7). V přepočtu 134 minut na gól, 77 minut na bodový zápis do statistik. Taková je bilance teprve osmnáctiletého sparťanského supertalentu Adama Hložka.

To však není vše, co nabízí dravé mládí z Letné. Rudí totiž těží také z šikovnosti druhého ofenzivního klenotu. Hložkův jmenovec Karabec odehrál v aktuálním ročníku Fortuna ligy 685 minut, během nichž nastřílel tři branky a dvakrát úspěšně asistoval. Suma sumárum: Karabec potřebuje na bod 137 minut. V sedmnácti letech? Úctyhodné.

„Očekávám, že bude dostávat stále více příležitostí. Troufám si tvrdit, že nebude pokračovat ve stejné výkonosti, protože si myslím, že bude ještě lepší. Rád bych ho viděl v základní sestavě co nejčastěji,“ poskytuje svůj pohled na mladšího z Adamů zmíněný expert O2 TV Sport Antonín Rosa, bývalý stoper a mládežnický reprezentant.



To samé si myslí i kouč pražské Sparty Pavel Vrba. „Kdykoli Adam naskočí, pomáhá nám, v ofenzivě je hodně důležitý. Je mladý, hodně perspektivní, zajímavý, musí sbírat zkušenosti. Ale upřímně, jeho čas se strašně rychle blíží. Brzy může být klíčovým hráčem Sparty. Je trpělivý, důsledný, fantasticky trénuje, už teď pomalu sklízí ovoce. Jsem přesvědčený, že nám moc pomůže,“ nešetřil superlativy letenský lodivod po utkání proti „své“ Plzni, v němž Karabec vybojovanou penaltou a pojišťovací brankou zajistil Spartě veledůležité tři body.

Do konce zápasu zbývala zhruba půl hodinka a Spartě se nedařilo rozplést obranný val Viktorie. A tak dostal prostor žolík s netradičním číslem 36 na zádech.

Stejně jako tři dny před tím, kdy za nerozhodného stavu rozhýbal hru v utkání s Baníkem a „rudí“ nakonec slavili vítězství. Tentokrát to ale byla vyloženě jeho one man show. Rychlá klička, faul, penalta – 2:1. V samotném závěru pak mazácky proměněný protiútok střelou na přední tyč – 3:1.

„Minčiho jsem si všiml na poslední chvíli, nechtěl jsem riskovat, že přihrávku zkazím,“ hájil Karabec bezprostředně po zápase své „sobecké“ zakončení. I tím však ukázal, že už je pan hráč. Sebevědomý, cílevědomý a velmi hladový.



„Má jednu skvělou vlastnost, kterou má i Adam Hložek, a tou je vyspělost a klid, když mají míč u nohy,“ komentuje Karabcovo dosavadní účinkování na trávnících nejvyšší ligové soutěže u nás a dodává: „Je dynamický a umí hrát velmi dobře jeden na jednoho. Tam bych viděl jeho největší přednost a zároveň přínos pro mužstvo. Obecně nevychováváme tolik hráčů, kteří se nebojí obejít soupeře a získat tak výhodu přečíslení. Navíc je dostatečně sebevědomý, takže ho nepoloží, když se mu občas nebude dařit.“

Mimochodem, v posledním kole odehrál 27 minut a na hřiště Mladé Boleslavi vstupoval za stavu 3:3. Hosté nakonec z města automobilů odjeli s výhrou 5:4, pod kterou byl několika pěknými akcemi podepsán i Karabec…

Nejmladší autor hattricku

Který je navíc fotbalově až extrémně podobný svému jmenovci Hložkovi. Nejmladší autor hattricku v české lize, výjimečný fotbalista a sakra cenné zboží.

„Adam Hložek je pro mě takové zjevení, samozřejmě v tom nejlepším slova smyslu. Těží z postavy, kterou v jeho věku má. Občas vidíme, že i o 10 let starší hráči jsou v tomto ohledu oproti němu v nevýhodě. Je rychlý a přímočarý. Je takovým typickým prototypem hráče pro moderní fotbal,“ nešetří na jeho adresu Rosa chválou.

Rodák z Ivančič se po únavové zlomenině zánártní kůstky dostává opět do top formy, což dokazují jeho statistiky. V posledních pěti utkáních stihl nastřílet pět branek, kromě zmíněného trojgólového zápisu do historie v duelu s Opavou, stihl stejně jako jeho mladší jmenovec přispěl k obratu s plzeňskou Viktorií.



„Balon byl ve výšce, přišel mi na pravou nohu. Na levé ruce jsem měl obránce Kašu, kterého jsem si dobře podržel a zvládl jsem ten první dotek dobře. Jsem za to rád. Všichni jsme nadšení, tohle nám musí vlít krev do žil,“ nechal se slyšet v červenci devatenáctiletý forvard.

Mimochodem, oba Adamy ve sparťanské dresu spojuje i nedělní devítigólová přestřelka v Boleslavi, ve které se do oficiálních statistik nezapsali gólem či nahrávkou. To samozřejmě neznamená, že by „dvacítka“ na hřišti vidět nebyla.

To, v jaké formě dokládají i ona v úvodu zmíněná statistika, z elitní pětice nejproduktivnějších hráčů ligy má menší minutáž jen spoluhráč David Moberg-Karlsson, spolulídr – kreativní Rumun Nicolae Stanciu ze Slavie pak potřeboval na 18 bodů o 630 minut na hřišti více.

Také z tohoto pohledu je téměř jisté, že ač věkem stále junior, neměl by chybět v 26členném výběru kouče Jaroslava Šilhavého pro blížící se Euro. „Pokud by bylo na mě, tak by na Euro měl určitě jet. Jestli bude v základní sestavě, si neodvažuji tipovat, ale vzhledem ke zraněním by ta šance mohla být zase o kus větší,“ odhaduje Rosa mladíkovi naděje vzhledem k evropskému šampionátu.

Jasnou odpověď mohou dát (i po zdravotní stránce) poslední dvě ligová kola, ve kterých sparťanští mladíci budou hrát jistě důležitou roli. Třeba už zítra v malém derby v Ďolíčku proti Bohemce.

„Moc bych si přál, aby hráli v základu spolu. Otázkou zůstává, zda si Sparta může dovolit je podržet, když jim to může chvilku trvat. Já osobně bych se díval dopředu a snažil se dávat mladým hráčům co nejvíce prostoru. Ale pozor! Pouze za předpokladu, že na to mají, ale o tom nás konkrétně tito dva už dávno přesvědčili,“ dodal Rosa. Vyslyší (nejen) jeho expertní názor i pánové Vrba a Šilhavý?