Zázrak se nekonal, po Ronaldovi končí také Messi. S PSG jde dál i Liverpool, který konečně vstřelil gól

PRAHA Fotbalisté Paris Saint Germain postoupili do čtvrtfinále Ligy mistrů. Loňský finalista soutěže v domácí osmifinálové odvetě remizoval s Barcelonou 1:1, první zápas na Camp Nou vyhrál 4:1. Mezi osm nejlepších týmů se probojoval také Liverpool, který stejně jako v prvním duelu i v odvetě na neutrálním hřišti v Budapešti porazil Lipsko 2:0.

Barcelona na rozdíl od prvního zápasu hrála hned od úvodu aktivně. Dembélé však v úvodním poločase nevyužil několik šancí a Dest trefil břevno. Po necelé půlhodině hry hostující stoper Lenglet šlápl ve vápně Icardovi na patu a sudí Taylor po konzultaci s videorozhodčím odpískal pokutový kop.



K němu se postavil střelec hattricku z prvního duelu Mbappé, který nezaváhal. Francouzský reprezentant se stal ve věku 22 let a 80 dní nejmladším autorem 25 branek v Lize mistrů, čímž překonal dosavadní rekord Messiho.



Právě argentinský kapitán Barcelony v 37. minutě parádní ranou z dálky srovnal. V nastavení úvodního dějství Kurzawa fauloval v šestnáctce Griezmanna a penalta se tak naskytla i hostům. Messiho prudkou střelu však gólman Navas vyrazil na břevno. Messi v Lize mistrů neproměnil pokutový kop po předešlých osmi úspěšných pokusech poprvé od února 2015.

Ve druhé půli výrazných šancí ubylo. Pařížané oplatili Barceloně poslední tři vyřazení v Lize mistrů a poprvé od roku 1995 přes ni v soutěži prošli. Katalánci neuspěli po rekordní sérii 13 postupů do čtvrtfinále a poprvé od roku 2007 skončili v osmifinále.

Stejně jako první duel se i odveta mezi Liverpoolem a Lipskem uskutečnila v maďarské metropoli. Německému celku by v případě, že by se hrálo v Anglii, hrozila po návratu do vlasti dvoutýdenní karanténa. Liverpool byl v lepší pozici i díky tomu, že úvodní zápas vyhrál z pozice hostujícího celku.

Záložník Lipska Olmo mohl zdramatizovat odvetu už v 10. minutě, zblízka se ale neprosadil. V 65. minutě zase střídající útočník „Rudých býků“ Sörloth orazítkoval hlavou břevno.

O pět minut později „Reds“ udeřili, když se přízemní střelou ve vápně prosadil Salah. Domácí tak skórovali po deseti poločasech bez vstřelené branky. O čtyři minuty později potvrdil obrození trápícího se anglického šampiona Mané. Liverpool od roku 2002 neprohrál v evropských pohárech s německými mužstvy 12 utkání za sebou.

Mezi osm nejlepších se v úterý dostalo Porto s Dortmundem. Zbylé čtyři čtvrtfinalisty pozná soutěž příští týden.