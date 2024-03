Zalepený vstup na stadion a bitka s těžkooděnci. Fanoušci v Brně se bouřili

Svému protestu proti tomu, jak Václav Bartoněk brněnský fotbal vede a že stále není hotový loni v létě oznámený prodej klubu novému majiteli, dali fanoušci Zbrojovky specifický nádech. Hodinu a půl před výkopem duelu proti Táborsku se sešli v nedaleké hospodě všichni v černém a odtud se vydali průvodem ke stadionu, před kterým vytvořili pietní místo se smutečním věncem a svíčkami.

K tomu pak velkou černou plachtou s výmluvným nápisem „Bartoněk hrobař Zbrojovky“ zalepili služební vstup do stadionu. Plachtu připevnili nálepkami se sloganem „Katapulte, vystřel ze Zbrojovky“ a přeškrtnutou hlavou Bartoňka, jemuž se Katapult přezdívá.

Zhruba čtvrt hodiny se pak z hrdel zhruba dvou set nespokojenců před zataraseným vstupem ozývalo „Bartoněk ven!“ nebo „Bartoňku prodej to!“ Na zdi stadionu visely ještě dva transparenty s týmž vyzněním: oba požadovaly odchod Bartoňka ze Zbrojovky.

Z druhé strany silnice na to dohlíželi policisté. „Zalepení vstupu nevadí, nedopustili se ničeho nezákonného. Všichni hráči a trenéři jsou stejně uvnitř. Zbrojovka o této formě protestu věděla, je to s jejím souhlasem,“ řekl jeden z nich.

Když pak fanoušci černou plachtu bez jakýchkoliv výstřelků po patnácti minutách odlepovali, bylo dveřmi vidět, jak jdou hráči Zbrojovky právě na rozcvičku. Někteří z nich se otočili a svíčky si prohlíželi. Skandování měli z první ruky; hned vedle služebního vstupu mají šatnu, do které ruch z ulice skrz okna doléhá.

To už se ale shromážděný dav v černém začal přesunovat na tribunu, kde v protestu pokračoval. Během celého utkání od první do poslední minuty fanoušci v kotli skandovali a zpívali chorály téměř výhradně jen proti Bartoňkovi a za jeho odstoupení, povzbuzování brněnského mužstva se ozvalo jen několikrát.

„Nás to hrozně mrzí, protože se nehraje vůbec dobře, když na vás každý křičí. To vám na domácím stadionu nevlije sebevědomí do žil. Doufám, že fanoušci začnou zase brzo fandit a my budeme mít dobré výsledky i hru,“ povzdechl si zbrojovácký záložník Jiří Texl.

První poločas sledoval z lavičky, druhý strávil na hřišti. Nastoupil po dlouhé pauze a přiznal, že nepodal dobrý výkon. „Docela mě to skandování znervóznělo. Po operaci kolene jsem dlouho nehrál, necítil jsem se dobře, a když na vás někdo křičí, tak to nepomůže. Fanoušci asi cítí, že to takhle mají dělat, je to jejich názor a tak to je... Chápu je, že by chtěli hrát první ligu a bojovat o poháry, snad se to povede,“ pronesl jedenatřicetiletý středopolař.

Pěsti a želízka na rukou

Nutno však podotknout, že rozzlobeným příznivcům Zbrojovky v sobotu nešlo ani tak o evropské poháry, jako spíš o to, jak je jejich klub veden celkově. Aby svému vzbouření dali ještě větší váhu, přesunuli se ve druhé půli pod hlavní tribunu, ve které jsou i kanceláře klubu, a Bartoňkovi hromově spílali tam.

Když začala atmosféra houstnout, jala se je vytlačit ven na ulici ochranka, se kterou se část fanoušků dostala do konfliktu. Následně nastoupili i policisté v helmách a se štíty. Jednoho z protestujících povalili policisté na zem a nasadili mu želízka.

Jiří Punčochář @jpcoch55 Zhruba dvacet fanoušků se na @FCZbrojovkaBrno dostalo pod hlavní tribunu, policie je vytlačuje, jeden skončil s pouty na rukou. "My už toho máme dost!" křičí směrem k VIP zóně. https://t.co/GUbdYNVIBi https://t.co/Pt4RXX8KBW oblíbit odpovědět

„To skandování bylo slyšet přes celý stadion, je to nepříjemné. S hráči jsme o této situaci před zápasem mluvili, připravovali jsme je na to, že může nastat. Já bych se ale chtěl bavit o fotbale. O těchto věcech ani ne. Jako trenéři jsme u mužstva od toho, abychom hráli dobrý fotbal. Věci kolem nás mrzí, každý tým si doma přeje, aby ho diváci podporovali, dneska to ale bylo takhle,“ pokrčil rameny brněnský kouč Tomáš Polách.

Skutečností je, že fanoušci Zbrojovky se na majitele klubu zlobí už delší dobu a jejich hněv se stupňuje. Loni po sestupu z první ligy vběhli na hřiště a utíkali směrem k hlavní tribuně, než zjistili, že Bartoněk před nimi – ve spolupráci s ochrankou – utekl opačným směrem.

Také v sobotu měl Bartoněk k dispozici bodyguardy. Najal si je z řad členů politické strany Slušní lidé, zastoupené bývalým boxerem Zdeňkem Pernicou. Ten byl před stadionem i tentokrát, a potvrdil, že má za úkol udržet klid před VIP prostorem.

„Fanouškům se stav ve Zbrojovce nelíbí, nám taky ne. Ale napadat někoho není řešení,“ řekl jeden z jeho lidí.

Zasahovat přímo kolem Bartoňka v sobotu Slušní lidé nemuseli, s fanoušky se neoblíbený šéf do kontaktu nedostal. O klid se starala především policie, nastoupená kolem stadionu. Ještě v době, kdy v hlavní budově probíhala tisková konference se zklamaným záložníkem Texlem, byl z ulice slyšet štěkot policejního psa.

Stadion Zbrojovky Brno hlídali po zápase s Táborskem kvůli protestům fanoušků těžkooděnci. (9. března 2024)

Přestože trenér Polách vyjmenoval spoustu neduhů ve hře Zbrojovky proti Táborsku jako zbrklost, velké nepřesnosti nebo nesmyslná řešení situací na hřišti, což by odpovídalo nepohodě hráčů na trávníku, slabé představení na nepřátelskou kulisu na stadionu svádět nechtěl.

„Mně vadí něco jiného. Že někteří hráči, kteří hráli skvěle v přípravě a tím si místo v základní sestavě vybojovali, tyhle výkony v mistrovských utkáních nepodávají,“ přiznal.

I proto má Zbrojovka na jaře ze dvou zápasů jen dva body, a přestože vedoucí Vyškov hraje podobně špatně a prošustroval již pět ze šesti možných bodů, ztrátu na něj brněnský soubor snížil jen minimálně.

A jednání o prodeji brněnského klubu, jehož majoritu Bartoněk před tři čtvrtě rokem naplánoval svěřit do rukou podnikatele Pavla Svoreně, ale dosud k tomu nedošlo? Ta prý budou pokračovat zase příští týden. Přestože mají obě strany mezi sebou smluvní dohody, vstupuje mezi ně podle informací iDNES.cz už i osobní nedůvěra.

Svoreň, který už od loňska vystupoval z pozice místopředsedy představenstva Zbrojovky, v úterý na síti X oznámil, že z klubu vystupuje. O víkendu naproti tomu na stejné platformě uvedl, že v jednáních s Bartoňkem pokračuje. Celá sága tak ještě nekončí.

„Prý to dnes byla od fanoušků jen taková malá ochutnávka toho, co může následovat příště, kdy se hraje v přímém přenosu televize s béčkem Sparty,“ pronesl jeden z členů ochranky při odchodu ze stadionu.

„Jestli to Bartoněk do té doby neprodá, tak už svíčky a věnec stačit nebudou,“ pronesl temný slib jeden z fanoušků na cestě za ním.