Brno vyhodilo trenéra Dostálka, do ligy se vrací Martin Hašek

„Byl jsem osloven majitelem klubu a rozhodl jsem se tuto nabídku přijmout. Zbrojovka je pro mě historicky velký klub, to za prvé,“ poznamenal Hašek nedlouho předtím, než v úterý vstoupil do kabiny před prvním tréninkem v novém angažmá.

„Za druhé tu vnímám obrovský potenciál, který není podle mého názoru plně využitý. Myslím, že to má co do činění se stadionem – v momentě, kdy by se podařilo na vhodném místě postavit pěkný stadion, zařadilo by se Brno automaticky k top klubům v zemi,“ pokračoval.

Třiapadesátiletý někdejší záložník naposledy vedl na jaře 2022 druholigové Ústí nad Labem, kde v pěti zápasech zázrak nesvedl a zachránit je v soutěži nedokázal.

Od té doby byl bez fotbalového zaměstnání, avšak nikoli bez práce – často v médiích komentoval ligové či pohárové dění nebo reprezentaci.

Předtím mezi elitou koučoval Bohemians, vedl je dva a půl roku od dubna 2017. Nejdřív s nimi udržel ligu, což bude nyní jeho primární úkol ve Zbrojovce.

Ta je v tabulce jarní části poslední, z deseti zápasů vyhrála jediný a má z nich pouhých sedm bodů. Propadla se na třináctou příčku, Teplice na první barážové pozici mají jen horší skóre.

Hned první Haškův zápas na brněnské lavičce bude z pohledu Zbrojovky nesmírně důležitý, na jih Moravy dorazí poslední Pardubice. Týmy momentálně dělí pouhých pět bodů.

„Za jeden týden se dá udělat relativně dost práce. Ale v principu, pokud jde o nějakou sérii nepříznivých výsledků, hráči upadají na psychice a hrají hůře, než by hrát mohli. Na poli mentální přípravy se dá udělat v takovém úseku nejvíc práce,“ přemítal Hašek.

„Ze dne na den těžko něco naběháte a nezměníte významně organizaci hry, i když něco samozřejmě i tady udělat lze. Nejdůležitější ale je nastavit hlavy, aby hráči nebyli svázaní jarní historií a hráli maximum toho, co umějí, na co jsou fyzicky připravení a třeba to, co předváděli na podzim,“ uvedl kouč, který bude mít k ruce dosavadní realizační tým s asistentem Jozefem Dojčanem či trenérem brankářů Martinem Doležalem.

Hašek je bývalým reprezentantem, na klubové úrovni nastupoval nejvíc za Liberec a Spartu, s níž získal pět titulů coby hráč a později ji také trénoval. Zbrojovka je jeho třetí prvoligovou štací v roli hlavního kouče.