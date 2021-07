Žhavá bitva o semifinále. Kapitán Darida je po zranění připraven, sáhne Šilhavý do vítězné sestavy?

BAKU/PRAHA Očekávaný čtvrtfinálový duel je tady! Češi v sobotu od 18 hodin vyzvou Dány, kteří jsou mírnými favority. Příliš fanoušků se však na duelu ve vzdáleném Baku nečeká.

Nejprve čtyřhodinový let do téměř tři tisíce kilometrů vzdálené ázerbájdžánské metropole a poté náročné klimatické podmínky. Přestože dnešní utkání českých fotbalistů s Dánskem začne až večer, protože v Baku je o dvě hodiny více oproti našemu pásmu, bude ještě obě mužstva trápit pořádné horko. Podle předpovědi má být v den čtvrtfinále Eura u Kaspického moře až 35 stupňů a během samotného duelu jen o něco málo méně.



Proto do přípravy na zápas patří vedle tréninku a taktického rozboru ještě další aspekt.

„Musíme se připravit na to, že to nebude nic lehkého. Důležitá je už příprava během dneška a během celého zítřejšího dne. Abychom se dokázali co nejvíce zavodnit,“ říkal včera kapitán Vladimír Darida.



„Zvýšený přísun vody, minerálů, to vše je teď v péči lékařů a fyzioterapeutů. Probíhá to už soustavně,“ upřesnil trenér Jaroslav Šilhavý.

„Ale podmínky jsou stejné jak pro nás, tak pro Dány. Myslím, že v tomhle asi nebude mít žádný z týmů výhodu,“ dodal Darida.

Ač kapitán, visel ještě minimálně včera nad jeho startem otazník. Ve vítězném osmifinále s Nizozemskem nehrál kvůli menšímu zranění, ovšem Antonín Barák za něj v záloze zaskočil velmi dobře. Stejně jako Pavel Kadeřábek kvalitně nahradil na levém kraji obrany vykartovaného Jana Bořila. Pro Šilhavého tak vyvstalo dilema, zda sahat do úspěšné sestavy, jíž to očividně šlapalo.



Předpokládané sestavy: ČESKO: Vaclík - Coufal, Čelůstka, Kalas, Kadeřábek - Souček, Holeš - Masopust, Barák, Ševčík - Schick.

Dánsko: Schmeichel - Christensen, Kjaer, Vestergaard - Stryger Larsen, Höjbjerg, Delaney, Mähle - Damsgaard, Dolberg, Braithwaite.

„Není to jednoduché, ale věřím, že se rozhodneme správně. Že ať to bude tak, nebo tak, nenaruší to touhu pokračovat v takovém výkonu jako s Nizozemskem,“ předeslal neurčitě Šilhavý.



Jeho protějšek Kasper Hjulmand zase řeší zranění útočníka Yussufa Poulsena.

Roli v Daridově nasazení může hrát i fakt, že oba týmy předvádějí podobný fotbal založený na aktivitě, intenzitě a týmovosti bez upřednostňování individualit. Ty v mužstvech nechybí, ale cíleně na ně se nehraje. Diktování tempa technickým režisérem tak může být rozdílovým faktorem.

„Především se jim musíme vyrovnat v nasazení a přístupu. To si myslím, že dokážeme zvládnout. Pak je to otázka kvality v tom okamžiku, jedna chybička může vývoj převalit na jednu stranu. Myslím si, že to bude hodně vyrovnané soubojové utkání a budou rozhodovat maličkosti,“ soudí Šilhavý.



„Dánsko, ač to nezní jako Nizozemsko, Francie nebo Itálie, je velmi kvalitní soupeř. My si to uvědomujeme. Jsou desátí na světě. Nebereme to tak, že bychom my byli v roli favorita, ale chceme uspět,“ burcuje Darida.



Také sázkové kanceláře favorizují spíš soupeře, například Fortuna vypsala kurz na postup Čechů 2,4:1, zatímco Dánům věří v poměru 1,6:1.

Těžko odhadovat, kolik na Olympijský stadion v Baku dorazí diváků. V rámci proticovidových opatření jich může přijít něco přes 30 tisíc, reálně to však bude mnohem méně. Drtivá většina budou domácí zvědavci, kvůli velké vzdálenosti dorazí z táborů obou soupeřů maximálně desítky fandů. „To mě mrzí asi nejvíc. Atmosféře fotbalu to neprospívá, ale nic s tím nenaděláme,“ lituje Šilhavý.

Věřme, že on i jeho svěřenci na dálku cítí velkou podporu, která snad i přispěje k postupu.