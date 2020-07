Žilina s Trnavou v problémech. Od tradičních slovenských celků se kvůli krizi odvracejí sponzoři

Žilina „Rozpočet týmu je postavený na příjmu z hráčských přestupů během letního období, přičemž dnes je více než pravděpodobné, že příjem z letních přestupů se bude blížit nule,“ zaskočilo na konci března vedení fotbalové Žiliny zprávou o likvidaci v posledních letech úspěšného klubu své fanoušky. Po návrhu na snížení 80 procent platu hráčům, na který kabina nekývla, navíc Šošony opustilo sedmnáct tváří A-týmu.

Jediný Čech v týmu, obránce Filip Kaša, následně zamířil jako volný hráč se Slovákem Miroslavem Káčerem do Plzně, dosavadní brankářská jednička Žiliny Dominik Holec zase od příští sezony posílí Spartu.



„Mrzí mě, že to takhle dopadlo a že po 19 letech, kdy jsem byl hráčem MŠK Žilina, to došlo až tak daleko, že mi výpověď přišla kurýrem, aniž by mi někdo něco vůbec oznámil,“ netajila zklamání nová posila Letenských.

Sedminásobný slovenský mistr sice na začátku července ukončil likvidaci klubu a k tomu dostal licenci na příští sezonu slovenské ligy, závěr té aktuální však dohrává s juniory a podle tamních médií je tento krok pouze účelovým. 30. červen je totiž posledním dnem pro podávání výsledků splněných licenčních podmínek na UEFA a Žilina se kolo před koncem nadstavbové části nachází na druhém místě, které zaručuje kvalifikaci o Evropskou ligu.

Po koronavirové pauze zvítězili svěřenci kouče Staňa pouze v utkání s podobně zdecimovaným Spartakem Trnava. Je tak velice pravděpodobné, že sedmnáct propuštěných hráčů si bude žádat finanční kompenzaci za ukončení smluv ihned po ohlášení likvidace klubu.



Těžké časy zažívá i další tradiční klub Spartak Trnava. Aktuálně čtvrtý celek slovenské ligy museli v důsledku koronavirové krize opustit klíčoví hráči Erik Grendel, Bogdan Mitrea, Joel Pereira, Petar Orlandič a Rafael Tavares. Vedení navíc zavedlo platový strop 2000 euro (přibližně 53 tisíc korun). Už rok po odchodu bývalého majitele Spartaku Vladimíra Poóra navíc klub hledá nové investory, i s ohledem na čtvrté místo, které nezaručuje kvalifikaci o Evropu se dají očekávat další propastné ztráty.

Najdou tradiční kluby vhodné sponzory, které udrží mužstva s velkou fanouškovskou základnou nad vodou?