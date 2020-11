ŽIVĚ: Česko - Slovensko 0:0. Fotbalisté bojují o prvenství a postup v Lize národů, na hrotu je Ondrášek

Plzeň Čeští fotbalisté dnes hrají poslední zápas letošního roku. Svěřenci trenéra Jaroslava Šilhavého přivítají v Plzni v závěrečném šestém utkání Ligy národů Slovensko a bojují o prvenství ve skupině B2, které znamená postup do elitní Ligy A.

Vedle vlastního vítězství ale musejí reprezentanti spoléhat na to, že vedoucí tým tabulky Skotsko nevyhraje v souběžném duelu v Izraeli. Český celek se pokusí porazit Slováky počtvrté za sebou.

Triumf ve skupině znamená nejen postup do elitní ligy A, ale také možnou účast v baráži o mistrovství světa v roce 2022. Do ní se z Ligy národů dostanou dva nejlepší vítězové skupin, kteří si přímý postup na šampionát nebo místo v play off nezajistí z klasické kvalifikace.



Základní sestava: Vaclík - Coufal, Kalas, Brabec, Matějů - Masopust, Souček, Darida, Král, Jankto - Ondrášek.