ŽIVĚ: Gent - Liberec. Severočeši mají už jen teoretickou naději na postup

Gent Fotbalisté Liberce hrají v Gentu předposlední z šesti utkání v základní skupině Evropské ligy. Severočeši po třech porážkách za sebou už ztratili reálnou šanci na postup a zůstala jim jen velmi teoretická naděje na účast v jarní vyřazovací fázi. Svěřenci trenéra Pavla Hoftycha se budou snažit hlavně o to, aby před belgickým soupeřem, kterého doma porazili 1:0, uhájili třetí místo v tabulce. Utkání sledujte živě.

Slovan ztrácí dvě kola před koncem na druhou Crvenou zvezdu Bělehrad šest bodů a navíc má zatím po vysoké prohře 1:5 na jejím hřišti výrazně horší vzájemnou bilanci. Do jarních bojů by Liberečtí postoupili jen v případě, že by vyhráli v Gentu, v posledním utkání doma porazili Crvenou zvezdu nejméně o pět branek nebo o čtyři při skóre 4:0 a zároveň Bělehradští podlehli ve čtvrtek vedoucímu Hoffenheimu.

Německý lídr tabulky už má účast ve vyřazovací fázi, kam projdou první dva celky, jistou. Poslední Gent prohrál všechny čtyři dosavadní zápasy a ztrácí na Liberec tři body.

Slovan hraje v pohárech skupinu popáté v historii a postoupit dokázal jen v ročníku 2013/14. „Do skupiny jsme šli s tím, že jsme rádi za postup. Chtěli jsme i pomoci koeficientu, což se nám v prvním zápase s Gentem a také předtím v kvalifikaci povedlo. Teď jsme měli tři extra těžké zápasy a zbývají nám dva. Chceme přidat nějaké body do koeficientu a zároveň vydělat klubu nějaké peníze,“ řekl v nahrávce pro média Hoftych.

„Co se týče postupu, to se můžeme případně bavit před posledním zápasem doma s Crvenou zvezdou, jestli bude ještě o co hrát. Budeme se snažit proti Gentu odehrát pocitově dobrý zápas, abychom měli šanci odvézt body. Chceme se porvat o to, abychom zůstali po posledním kole před nimi aspoň na tom třetím místě,“ doplnil Hoftych.

Gent obsadil v nedokončené minulé sezoně belgické ligy druhé místo a do skupiny Evropské ligy vstupoval z prvního výkonnostního koše, podzimní část mu ale nevychází. Celek, jehož barvy hájí bývalý slávistický obránce Michael Ngadeu, vyhrál jediný z posledních pěti soutěžních zápasů a v domácí lize se krčí až na 11. místě tabulky.

„Teď doma v lize inkasovali tři góly od Waregemu, který mysleli, že porazí. Neprožívají povedený podzim, ale pořád je to velmi dobré mužstvo. Velmi kvalitní fotbalisté, individuality v útoku, výborná křídlení hra, velmi slušní jeden na jednoho. Přestože naposledy prohráli s Crvenou zvezdou 0:2, na vytvořené a gólové šance byli lepší,“ upozornil Hoftych.

„Určitě neočekávali, že budou bez bodu, určitě nebudou chtít skončit poslední. Soupeř je sice v tabulce za námi, ale je doma, takže beru, že je favorit. Mohl bych slíbit ofenzivní smršť, ale neslíbím, protože vycházíme z nějakého stylu. Vycházíme i z toho, co třeba soupeř nemá úplně rád - hru do dobré obrany. Ten zápas, který jsme vyhráli 1:0, byl celý o týmovém pojetí. Individuální kvalitou byl soupeř lepší,“ dodal Hoftych.

Trenér Gentu Wim De Decker bere jen vítězství. „V prvním zápase jsme si zasloužili vyhrát, teď uděláme vše pro to, aby tři body zůstaly doma. Jsme profesionálové, každý zápas hrajeme na výhru. Rozhodně si nezasloužíme mít nula bodů, takže chceme uhrát ty body, které si zasloužíme,“ uvedl.

Liberečtí na rozdíl od Gentu nehráli o víkendu generálku, protože ligový zápas v Ostravě byl kvůli koronaviru v týmu Baníku odložen. „Dá se říct, že máme kompletní tým, trénovali jsme v plném počtu,“ pochvaloval si Hoftych, jehož celek během posledních dvou venkovních zápasů v pohárech zasáhl koronavirus. I proto Slovan utrpěl debakly 1:5 v Bělehradě a 0:5 v Hoffenheimu. „Někteří kluci ještě mají určité resty, ale dá se říct, že mužstvo už je téměř stoprocentně dotrénované,“ dodal Hoftych.

Zápas začne v Gentu ve čtvrtek v 18:55. Řídit jej bude trojice ukrajinských rozhodčích v čele s hlavní sudí Katerynou Monzulovou, pro kterou to bude premiéra v evropských pohárech mužů.