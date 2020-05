ŽIVĚ: Mladá Boleslav - Slavia 0:1. Sešívaní vstupují po pauze do ligy, po centru Stancia se prosadil Ševčík

Mladá Boleslav Pondělní další testy u fotbalové Slavie, která má v kádru jednoho nakaženého novým typem koronaviru, dopadly negativně a aktuálně vedoucí celek ligy tak může nastoupit v Mladé Boleslavi k utkání 25.kola, zápas sledujeme v podrobné online reportáži.

Jeden pozitivní případ nemoci covid-19 odhalila první vlna testování vedle Slaviei v kádru jejího úvodního soupeře Mladé Boleslavi. Kontrolní testy v minulém týdnu ale skončily negativně stejně jako u Pražanů. Výsledky další vlny testování u Středočechů zatím klub ani Ligová fotbalová asociace, která v Česku řídí profesionální soutěže, neoznámily.

„Myslím, že bude všechno jinak. Mohli jsme to vidět na sobotním zápase Teplice - Liberec. Ta doba byla strašně dlouhá, bylo tam hrozně proměnných. Když končila liga, týmy měly nějakou formu, teď mají týmy i hráči úplně jinou. Je to v podstatě nový začátek, nová soutěž. Tím, že ani nejsou žádné studijní materiály a byla tam ta pauza bez zápasů, nikdo moc neví, co aktuálně od týmu čekat,“ řekl před zápasem trenér Slavie Jindřich Trpišovský.



Základní sestavy:

FK Mladá Boleslav: Šeda – Křapka, Mazuch, Jakub Klíma, Túlio – Hubínek (C), Janošek – Ladra, Budínský, Fulnek – Jiří Klíma.



SK Slavia Praha: O. Kolář – Coufal, Kúdela, Zima, Bořil (C) – Traoré – Holeš, Ševčík, Stanciu, Masopust – Tecl.