ŽIVĚ: Slavia vede nad Baníkem 1:0, náhradník Baroš byl vykázán ze hřiště

Olomouc Fotbalisté Baníku Ostrava a Slavie Praha hrají v Olomouci o domácí pohár. Vršovičtí obhájci trofeje po nedělní bezbrankové remíze na hřišti Baníku získali ligový titul a triumfem v MOL Cupu by si poprvé v samostatné historii zajistili double. Všechny podstatné události vám server Lidovky.cz poskytne v aktualizovaném článku.

Slavia sice na začátku utkání byla aktivnější, jenže poté udělal záložník Souček překvapivou chybu, kterou musel hasit Traoré. Vzápětí ostře vypálil na ostravskou branku Bořil a gólman Budínský měl co dělat, aby střelu zlikvidoval.

Následně přišel moment, o kterém se bude ještě dlouho mluvit. Ngadeu vyskočil na centrovaný míč, stoper Procházka jej zatáhl za ruku a sudí Ardeleánu nařídil pokutový kop, který Souček proměnil.

Následně se do velké diskuse s rozhodčím dostal veterán Milan Baroš, který jako náhradník seděl na střídačce Baníku. A zjevně mu řekl něco, co nepatřilo do příručky slušného chování, a tak jej Ardeleánu nekompromisně potrestal červenou kartou.

Jenže protože Baroš nebyl přímým účastníkem hry, Baník mohl pokračovat v jedenácti hráčích.

Pomůže Slavia Spartě do Evropské ligy?

Červenobílí od roku 1993 hráli finále poháru čtyřikrát a pokaždé zvítězili - v letech 1997, 1999, 2002 a vloni. Slezané si o trofej zahrají po 13 letech a vítězstvím si mohou vybojovat účast v kvalifikaci Evropské ligy.



V případě, že ve finále zvítězí Slavia, tak její právo na start ve třetím předkole Evropské ligy připadne třetímu týmu v tabulce, tedy Spartě. Pokud Baník, bude hrát 3. předkolo on.

Jenže...

Pokud příští středu ve finále EL zvítězí Arsenal, který má základní skupinu EL na příští rok zajištěnu, připadne jeho místo v základní skupině právě vítězi MOL Cupu, tedy buď Baníku, případně třetímu týmu v lize.

Tedy Spartě.