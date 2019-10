Plzeň Fotbalisté Slavie ve středu ve skupině Ligy mistrů potrápili slavnou Barcelonu a dnes je čeká jeden z vrcholů prvoligového podzimu. Úřadující šampioni a lídři tabulky se ve šlágru 14. kola hrají na stadionu druhé Plzně, kde prohráli posledních pět utkání. Viktoria chce potvrdit domácí formu a stáhnout ztrátu na hlavního rivala v boji o titul.

Pro nás je to samozřejmě o to složitější, že Slavia má před námi náskok šesti bodů a my ho chceme snížit. Víme, že nás čeká výborný soupeř a budeme to mít určitě hodně těžké. Momentálně Slavia dominuje v české lize, ale my tu dominanci chceme trochu zpomalit a chceme se jim vyrovnat,“ řekl před utkáním plzeňský trenér Pavel Vrba.