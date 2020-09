ŽIVĚ: Slovensko - Česko 1:3. Vaclík čisté konto nevychytá, v závěru zápasu ho překonal Schranz

Bratislava Česká fotbalová reprezentace vstupuje do Ligy národů utkáním se Slovenskem. První zápas se hraje na bratislavském hřišti a sledovat ho s námi můžete online.

Čeští fotbalisté dnes zápasem na Slovensku vstoupili do druhého ročníku Ligy národů. Je to pro ně první letošní utkání, vzhledem ke koronavirové pandemii nehráli od listopadu. Nemoc covid-19 poznamenala i nynější sraz, kvůli pozitivně testovanému členovi širšího realizačního týmu musely do karantény opory Tomáš Souček a Patrik Schick.

Výrazně oslabení jsou i Slováci, vedení českým trenérem Pavlem Hapalem, jenž postrádá kapitána Marka Hamšíka.

Národní tým chce navázat na předloňské výhry z posledních dvou vzájemných duelů v úvodním ročníku Ligy národů. Předloni nejprve v premiéře trenéra Jaroslava Šilhavého zvítězil v Trnavě 2:1 a poté bývalého federálního partnera porazil i doma 1:0.