Zklamaný Özil: Arsenalu jsem slíbil věrnost a loajalitu. Nebylo mi ale dovoleno hrát fotbal

Londýn Záložník Arsenalu Mesut Özil cítí obrovské zklamání z vyškrtnutí ze soupisky pro aktuální ročník anglické ligy. Německého fotbalistu a mistra světa z roku 2014 mrzí, že mu londýnský klub neoplatil jeho věrnost a loajalitu.

Dvaatřicetiletý Özil se nevešel ani do výběru trenéra Mikela Artety pro Evropskou ligu, takže si zahraje maximálně za rezervní tým Arsenalu do 23 let. Lukrativní smlouva na 350 tisíc liber týdně (10,4 milionu korun) mu vyprší příští léto.

„Jsem opravdu hluboce zklamaný z faktu, že jsem zatím nebyl zařazen na soupisku pro tuto sezonu Premier League,“ uvedl Özil v prohlášení na sociálních sítích. „Když jsem v roce 2018 podepsal nový kontrakt, slíbil jsem loajalitu a věrnost Arsenalu - klubu, který miluju. Mrzí mě, že to nebylo vzájemné. Jak jsem zjistil, loajalita je v dnešní době těžko k dostání,“ přidal bývalý německý reprezentant.

Do Arsenalu přestoupil v roce 2013 z Realu Madrid za 42,4 milionu liber, což byl tehdejší klubový rekord. Zpočátku patřil mezi opory „Kanonýrů“, ale jeho pozice začala postupně slábnout. Po koronavirové přestávce už Özil neodehrál ani minutu a nyní byl zřejmě definitivně odstaven.

„Byli jsme s trenérem Artetou na pozitivní vlně a řekl bych, že mé výkony byly velmi dobré. Pak se ale věci opět změnily a mně nebylo dovoleno hrát fotbal za Arsenal,“ prohlásil Özil.

„Ať se stane, co se stane, budu dál bojovat o svou šanci a nedovolím, aby má osmá sezona v Arsenalu skončila takhle,“ dodal bývalý fotbalista Schalke nebo Brém, který v 254 soutěžních utkáních za londýnský tým zaznamenal 44 gólů a 77 asistencí.