Zlín balancuje nad propastí. Bude se počítat každý bod, uvědomuje si kapitán Jiráček

Mladá Boleslav Do sezony vstupovali s daleko vyššími ambicemi, nakonec je čeká boj o udržení prvoligové příslušnosti. Tříbodový zisk vyhlížejí zlínští fotbalisté marně už sedm kol. Vítězství si nepřipsali ani v úterním duelu proti Mladé Boleslavi, s níž se rozešli smírně 1:1. „Spravedlivý výsledek. Další kolo proti Příbrami musíme bezpodmínečně zvládnout,“ burcuje kapitán Fastavu Petr Jiráček.

Lidovky.cz: Jak byste zhodnotil utkání s Mladou Boleslaví?

Celkem pozitivně, protože neodjíždíme s prázdnou. Škoda, že jsme zaspali prvních pětadvacet minut po přestávce, kdy nás Boleslav zatlačila. V této části utkání jsme měli problémy, ale poté se střídaly šance na obou stranách a rozhodující branku mohl dát kdokoliv. Řekl bych, že remíza je spravedlivým výsledkem.

Lidovky.cz: Jak velký vliv mělo na váš výkon téměř okamžité vyrovnání soupeře?

Trochu nás to srazilo. Místo toho, abychom si vážili štěstí při našem gólu a začali se více koncentrovat, jsme povolili. Udělali jsme chybu při bránění autového vhazování, což je taková naše klasika z posledních kol, a vrátili Boleslav zpět do zápasu.

Lidovky.cz: Takže získaný bod berete?

Samozřejmě bychom byli raději za vítězství, ale vzhledem k našemu aktuálnímu rozpoložení ano. Situace v tabulce se nevyvíjí příznivě, ale po skončení sezony se bude každý bod počítat.

Lidovky.cz: Předchozí dvě utkání jste odehrál na kraji obrany, proti Boleslavi jste se vrátil do středu zálohy. Kde se cítíte lépe?

Je mi to jedno, své si odehraju na obou postech. Trenér mi už během pauzy naznačoval, že pro mě existuje varianta alternace na levém beku. Dvakrát mě tam potřeboval, ale teď se rozhodl, že budu hrát ve středu. Nebylo to pro mě nic nového. Na této pozici nastupuji celou kariéru, takže jsem si nepotřeboval nějak zvykat.

Lidovky.cz: Máte za sebou tři utkání během osmi dní. Jak se po náročném programu cítíte?

Celkem dobře. Snažím se mezi zápasy hlavně hodně odpočívat a spát. Momentální tempo soutěže je sice vysoké, ale dá se to zvládnout. Je důležité dobře regenerovat, což mi ve čtyřiatřiceti letech zabere déle času, ale od trenéra mám určité úlevy. Nemusím absolvovat všechny tréninky a snažím se být připraven především na zápasy.

Lidovky.cz: V tabulce jste čtrnáctí a v dalším kole hostíte poslední Příbram, která na vás ztrácí šest bodů. Jeden z klíčových duelů boje o záchranu, souhlasíte?

Pro nás se bude jednat o hodně důležité utkání, které musíme bezpodmínečně zvládnout. Čeká nás těžký soupeř. Příbram se pod vedením Pavla Horvátha zvedla, z posledních tří utkání získala čtyři body, podařilo se jí vyhrát v Olomouci. Tabulka je nesmírně vyrovnaná a případný neúspěch by nás hodně bolel.