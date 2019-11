Zlín porazil Olomouc 1:0 a v lize vyhrál po devíti zápasech, Příbram remizovala 0:0

Zlín Fotbalisté Zlína porazili v 16. kole první ligy Olomouc 1:0. Moravský souboj rozhodl v 88. minutě Jakub Kolář, který si připsal premiérovou branku v nejvyšší soutěži. Zlín v lize zvítězil po devíti zápasech a posunul se na třinácté místo neúplné tabulky. Olomouc, která byla po většinu utkání lepším týmem, čeká výhru už sedm kol a je desátá. Příbram remizovals 0:0 s poslední Opavou a bezbrankový výsledek doma uhrála potřetí za sebou. Oba týmy prodloužily čekání na vítězství v nejvyšší soutěži - Středočeši na devět a Slezané dokonce na 14 utkání. Opavští navíc už 490 minut nedali ligový gól.

Zápas se od prvních minut nečekaně vyvíjel pod výraznou taktovkou hostujícího týmu. Jeho hráči byli rychlejší, mnohem lépe kombinovali a vytvořili si velkou územní převahu.



Už ve druhé minutě pálil Houska do zdi z přímého kopu, Gonzálezovu střelu vyrazil Rakovan a Plškovu příležitost zblokovala přetížená zlínská obrana, hrající se třemi stopery, z nichž dva ještě nedosáhli 20 let. Do vyložené šance ale domácí defenziva Hanáky nepustila.

„Ševci“ se částečně probrali v polovině prvního dějství. Poznar pálil nad, pak Čanturišviliho střelu zblokoval Beneš a Kolářova hlavička mířila těsně vedle.

Po přestávce Zlín částečně srovnal krok, ale k ohrožení brankáře Buchty se na rozdíl od Sigmy dlouho nedostával. Houskovu střelu vyrazil Rakovan a domácí gólman se stal hrdinou okamžiku i v 59. minutě, kdy vytáhl střelu Gonzáleze na roh.

To už zase naplno dominovala pestřejší, přesnější a dynamičtější hra Olomouce, ale stále bez efektu. V závěru zápasu opět přidal na obrátkách Zlín. Velkou šanci měl na straně hostí Houska a poté domácí Podio trefil ranou tyč. Dvě minuty před koncem rozhodl mladík Kolář. Přibližně z 13 metrů trefil přesně propadnutý centr a mohl se radovat z první ligové branky v životě.

Příbram s Opavou po remíze 0:0 prodloužily ligové série bez výhry



Příbram si už ve třetí minutě vytvořila velkou šanci, ale Polidara zblízka vychytal brankář Fendrich. Hostující Zavadil poté rozehrál přímý kop na Žídka, který zblízka trefil gólmana Kočího a Dedič z dorážky poslal míč nad branku.



Slezané byli v této fázi zápasu třelecky aktivnější. Zavadilův přímý kop ze slibné pozice si pohlídal Kočí, který ve 29. minutě s mnohem většími problémy vytáhnul Susův oblouček z dálky. Na druhé straně se dostal k odraženému míči volný Zeman, jehož rána však skončila mimo.

Závěr prvního poločasu zase patřil domácím. Po Zemanově přímém kopu hlavičkoval Šimek, jehož tečovaný pokus Fendrich vytáhnul nad břevno. Poté Nový povedenou ranou těsně minul.

Druhé dějství začalo šancí opavského Helebranda, jenž ve skluzu o kousek netrefil branku. Mezi tyče se těsně nevešla ani hlavička domácího Škody.

Po dlouhé pasáži ve středu pole se do velkých příležitostí dostala Příbram. V 70. minutě Nového dalekonosný přímý kop Fendrich vyrazil míč na roh, po kterém bezchybný opavský brankář zblízka zlikvidoval ránu Kodra. Ve druhé minutě nastavení se blýskl Kočí, který Zavadilovu hlavičku z rohu vytáhnul na břevno.