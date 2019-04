Naštvaný Sissoko prchl po prohře do šatny. Tam mu později řekli, že jeho Tottenham postoupil

MANCHESTER Fotbalový záložník Moussa Sissoko netušil, že Tottenham postoupil do semifinále Ligy mistrů, dokud mu to v šatně neřekl jeden z členů realizačního týmu.

Do kabiny francouzský fotbalista zamířil poté, co útočník Manchesteru City Raheem Sterling vstřelil v nastavení pátý gól domácích, který jeho mužstvo potřebovalo k postupu.

Sissoko však netušil, že rozhodčí kvůli ofsajdu branku odvolal.

„Byl jsem na lavičce, když padl gól na 5:3. Byl jsem tak naštvaný, že jsem šel přímo do kabiny,“ řekl devětadvacetiletý Sissoko francouzskému deníku L’Équipe.

„Kohouti“ sice prohráli 3:4, ale domácí výhra 1:0 jim zajistila účast mezi nejlepší čtveřicí.

„Byl jsem sám, nikdo se mnou nešel a nikde nebyla ani žádná televize. Měl jsem za to, že jsme vyřazeni. Pak přišel do šatny někdo z trenérského štábu a řekl mi, že je to neuvěřitelné, protože jsme to dokázali,“ uvedl Sissoko, jenž musel kvůli zranění střídat v 41. minutě.



„Zeptal jsem se ho, jak jsme to dokázali. Odpověděl mi, že ten gól neuznali. Vzal jsem si na sebe triko, zapomněl na zranění a šel se připojit k ostatním, abych nezmeškal takovou historickou oslavu. Byl to neuvěřitelný, emotivní šok,“ popsal Sissoko.

Tottenham se do semifinále Ligy mistrů probojoval poprvé a vyzve Ajax Amsterodam.