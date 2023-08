ONLINE: Luhansk - Slavia 0:0, vrací se Ogbu, hraje i Oscar či Douděra

Slavia doma v Edenu porazila třetí tým minulé sezony ukrajinské ligy 2:0 a i jednobranková prohra v odvetě by jí stále stačila k účasti v hlavní fázi soutěže.

ONLINE: Zorja Luhansk - Slavia Praha utkání můžete sledovat minutu po minutě

Pokud by se jí to nepovedlo, „spadne“ do skupiny Konferenční ligy.

Obě mužstva o víkendu ve svých soutěžích remizovala 1:1 – Slavia přišla o stoprocentní bilanci v Jablonci, Zorja ztratila vedení proti Minaji.

Slavia nastupuje v sestavě: Kolář – Masopust, Ogbu, Vlček, Provod – Holeš, Oscar – Douděra, Zafeiris, Schranz – van Buren.

Zápas se hraje v Lublinu kvůli ruskému vojenskému útoku na Ukrajinu.