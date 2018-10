Zradil fanoušky a teď pokořil i své bývalé svěřence. Skuhravého Dukla porazila Opavu

PRAHA Fotbalisté Dukly ve 12. kole první ligy doma porazili nováčka Opavu 1:0 a posunuli se na předposlední místo tabulky o bod před Slovácko.

Zápas rozhodl až v 89. minutě slovenský stoper Ján Ďurica. Trenérovi Pražanů Romanu Skuhravému se tak vydařil souboj s bývalým týmem, který vedl ještě na začátku sezony.

Během zápasu vyvrcholily oslavy 70 let od založení Dukly. Při poločasovém ceremoniálu byly na Julisce také oceněny největší osobnosti dejvického klubu.

„Když vyhrajete v 90. minutě, tak je to vždycky šťastný okamžik. Na druhou stranu jsem přesvědčený, že dneska je to zcela zasloužené vítězství, protože jsme celé utkání byli lepším týmem,“ uvedl trenér Dukly Roman Skuhravý.

„Dneska to byl důležitý zápas pro nás, potvrzení tří bodů z Karviné a jsem moc rád, že jsme toho docílili s takhle silným soupeřem, jakým Opava je. Lhal bych, kdybych řekl, že to speciální nebylo.“

„Ale maximálně jsem se chtěl oprostit od všech postranních vlivů a plně se soustředit na to, abychom se společně s hráči nachystali na soupeře. Dneska to daleko víc bylo o mých hráčích než o mně. Já věděl, že emoce v sobě udržím. Děkuju klukům, že to dnes tříbodově zvládli,“ dodal.

„Dukla v závěru po rohu nám dala branku, což je pro nás velká škoda, i přesto, že jsme nepodali dobrý výkon. My se s Romanem (Skuhravým) známe. Přišel jsem po něm, byl jsem tam na stáží. I pro mě to bylo specifické, ale samozřejmě víc pro hráče,“ přiznal kouč Opavy Ivan Kopecký.

„Ale nechtěli jsme to nějakým způsobem dramatizovat, spíš jsme se chtěli soustředit sami na sebe. Všichni víme, že se nám to nepodařilo. Hlavně hra směrem dopředu neměla parametry, které bychom chtěli,“ dodal.



Dukla Praha - SFC Opava 1:0 (0:0)

Branka: 89. Ďurica. Rozhodčí: Královec - Hájek, Caletka. ŽK: Djuranovič - Schaffartzik. Diváci: 3144.

Dukla: Rada - Bezpalec, Ďurica, Ostojič - Miloševič, Doumbia (79. Bilovský), Tetour, Souček, Brandner (83. Douděra) - Djuranovič (67. Bezdička), Schranz.

Opava: Šrom - Simerský, Schaffartzik, Svozil - Hrabina, Zavadil, Kuzmanovič (63. Janetzký), Jursa (83. Kayamba), Zapalač - Juřena (53. Jurečka), Smola.

