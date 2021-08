Zůstanou, či odejdou? Superhvězdy Ronaldo a Mbappé možná změní přes léto adresy

Nejsledovanější téma fotbalového léta je už vyřešeno: Lionel Messi kvůli finančním pravidlům ve španělské lize nemohl podepsat novou smlouvu v Barceloně, a tak před dvěma týdny nakonec odešel zadarmo do Paris St. Germain. Senzačním angažováním argentinského kanonýra, který do francouzské metropole přibyl vedle Donnarummy, Ramose, Wijnalduma či Hakimiho, však nemusí být velkým změnám v Parku princů konec. Do centra pozornosti se před uzávěrkou transferového okna (31. srpna) znovu posunul Kylian Mbappé.