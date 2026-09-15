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Liberec si v MOL Cupu poradil s Vlašimí 2:0, obě branky dali hosté v první půli

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  19:30aktualizováno  19:30
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Obránce Lukáš Hůlka v přípravném utkání Slovanu Liberec. | foto: FC Slovan Liberec

Fotbalisté Liberce ve 3. kole domácího poháru zvítězili na stadionu druholigové Vlašimi 2:0. Druhý tým nejvyšší soutěže dal obě branky v první půli.

Fotbalisté Liberce poprvé od roku 2023 postoupili do osmifinále MOL Cupu.

Liberec v předchozích dvou sezonách ve 3. kole překvapivě vypadl s outsiderem z nižší soutěže, tentokrát ale roli favorita s přehledem zvládl. Po vyrovnaném úvodu poslal ve 26. minutě Bužek do úniku Hodouše a ten sám před vlašimským gólmanem nezaváhal.

Chvíli před pauzou přidali Severočeši pojistku, po rohovém kopu si domácí Hájek srazil míč do vlastní sítě. Druhý celek prvoligové tabulky potvrdil dobrou formu a připsal si šesté soutěžní vítězství po sobě.

MOL Cup
3. kolo 15. 9. 2026 17:00
FC Sellier & Bellot Vlašim FC Sellier & Bellot Vlašim : FC Slovan Liberec FC Slovan Liberec 0:2 (0:2)
Góly:
Góly:
26. Hodouš
44. Hájek (vla.)
Sestavy:
Kořán – Jindra, Dufek, Záviška (C), Hájek, L. Musil, Pikolon, Teterja, Říha, Ahmed, Kane
Sestavy:
Koubek (C) – Mikula, Hodouš, Mašek, Stránský, Drakpe, Lexa, Bužek, Juliš, Kayondo, Baboula
Náhradníci:
Kotek, Kone, Hodek, Kurka, Hrubeš, Mane, Dub, Dordić, Budil, Kulhánek, Naskos
Náhradníci:
J. Musil, Basiladze, Zyba, Koželuh, Kušej, Dulay, Mikulenka, Faye, Rus, Marsetić
Žluté karty:
24. Hájek, 37. Dufek
Žluté karty:
54. Drakpe

Rozhodčí: Černý – Pečenka, Cichra

Počet diváků: 905

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Liberec si v MOL Cupu poradil s Vlašimí 2:0, obě branky dali hosté v první půli

Obránce Lukáš Hůlka v přípravném utkání Slovanu Liberec.

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