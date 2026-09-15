Premium

Mimořádně jen 19 Kč/měsíc
na prvních 5 měsíců

Mladá Boleslav ve 3. kole MOL Cupu porazila Třinec 3:0. Dvě branky dal Buryán

Autor: ,
  19:30aktualizováno  19:30
Sledovat Lidovky.cz na Googlu

Radost hráčů Mladé Boleslavi. Po penaltách porazili Spartu a zahrají si semifinále MOL Cupu. | foto:  Michal Růžička, MAFRA

Fotbalisté Mladé Boleslavi ve 3. kole domácího poháru MOL Cupu zvítězili na stadionu druholigového Třince hladce 3:0. Dvě branky favorita z nejvyšší soutěže dal Jan Buryán, jednou skóroval Filip Matoušek.

Mladá Boleslav s přehledem zvládla i druhý zápas tohoto ročníku MOL Cupu, v předchozím kole zvítězila v Praze nad Meteorem 4:0. Pátý tým prvoligové tabulky v Třinci od úvodu dominoval a převahu zužitkoval v 27. minutě, kdy Buryán obstřelil brankáře.

Domácí Dedič pak trefil jen břevno a hosté ještě do pauzy zvýšili. Ve 40. minutě prostřelil gólmana bek Matoušek. Čtrnáctý celek druhé ligy hned po změně stran nevyužil velkou šanci na snížení a zápas už zdramatizovat nedokázal. V 76. minutě naopak hlavou přidal svůj druhý gól Buryán. Středočeský celek si částečně spravil náladu po víkendové porážce 0:3 v Liberci, která byla jeho úvodní v sezoně.

Hlavní část programu 3. kola se odehraje ve středu. Už v minulém týdnu jako první z ligových týmů vypadla z poháru Olomouc, která po penaltovém rozstřelu neuspěla v Prostějově. Sparta naopak postoupila po vítězství 5:0 přes Žižkov. Se soutěží se již rozloučil obhájce trofeje Karviná, Slezané překvapivě podlehli na pokutové kopy Kozlovicím ze čtvrté ligy.

MOL Cup
3. kolo 15. 9. 2026 16:30
FK Třinec FK Třinec : FK Mladá Boleslav FK Mladá Boleslav 0:3 (0:2)
Góly:
Góly:
27. Buryán
40. Matoušek
76. Buryán
Sestavy:
Adamuška – Vlachovský, Samiec, Dadak, Bolf (46. Šehič) – Zinhasovič, Obuch (56. Agbo) – Nguyen (74. Omasta), Machuča, Černý (74. Cienciala) – Dedič (C) (46. Abdoulkarim).
Sestavy:
Vorel – Matoušek, Králik (C), Karafiát, Zachoval (77. Hybš) – Zíka (80. Grygar), Pech (60. Špatenka) – Havran (60. Šubert), Langhamer, Kolářík – Buryán (77. Letenay).
Náhradníci:
Mrózek – Helebrand.
Náhradníci:
Floder – Harušťák, Donát, Solomon, Klíma.
Žluté karty:
21. Obuch, 34. Vlachovský
Žluté karty:

Rozhodčí: Volek – Paták, Šimoník

Počet diváků: 842

Vstoupit do diskuse
Sledovat Lidovky.cz na Googlu

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.