Baník Ostrava vyhrál v přípravě nad Lubinem, Zlín podlehl Hapoelu Tel Aviv

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  21:59aktualizováno  21:59
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Obránce Karel Pojezný tahá v souboji o míč záložníka Lukáše Dvořáčka. | foto: Jiří Seidl, MF DNES

Fotbalisté ostravského Baníku porazili v letní přípravě polský Lubin 2:0. Zlín podlehl účastníkovi Konferenční ligy Hapoelu Tel Aviv 1:2, nepomohla mu ani první branka posily Daniela Šmigy. Nováček nejvyšší soutěže Zbrojovka Brno prohrála v Hartbergu 0:2, naopak Slovácko porazilo Zorju Luhansk 2:1. Teplice zvítězily nad druholigovým Táborskem hladce 3:0 a Jablonec se rozešel smírně bez gólů s kyperským Pafosem.

Ostrava v Opalenici proti Lubinu mohla vést po necelé půlhodině, Jurečka ale neproměnil penaltu. Skóre Baník otevřel až v 52. minutě, kdy poslal míč k tyči stoper Chaluš. V 64. minutě pak přidal pojistku Buchta.

„Jsem rád, že vidím dílčí posuny. To, že máme stále prostor se zlepšit ve všech aspektech hry, je také samozřejmě fakt. Na druhou stranu si ale musíme uvědomit, proti komu jsme hráli, kam jsme ho dostali a jaké šance jsme si vypracovali,“ pochvaloval si na klubovém webu nový trenér Baníku Roman Skuhravý.

Jablonec, který se chystá na 2. předkolo Konferenční ligy, v prvním duelu na soustředění v Rakousku remizoval s Pafosem. Za loňského účastníka hlavní fáze Ligy mistrů nastoupil i hvězdný brazilský obránce David Luiz.

„Byl to dobrý zápas a výborná prověrka s těžkým soupeřem, který hrál loni Ligu mistrů. Jsem rád, že jsme dokázali se soupeřem držet krok i v držení míče. Bohužel asi na obě strany byla nejslabší finální fáze. Šancí tolik nebylo, i proto to skončilo 0:0,“ řekl klubovému webu jablonecký kouč Luboš Kozel.

Zlín poslal proti Hapoelu Tel Aviv do vedení v 32. minutě svým prvním gólem v novém působišti Šmiga, hned za dvě minuty ale soupeř srovnal. Čtvrtý celek uplynulé sezony izraelské ligy pak otočil stav po hodině hry po brejku.

„Velmi kvalitní utkání. Soupeř byl kvalitní technicky i fyzicky, pro naše kluky těžká prověrka. V prvním poločase jsme se prali s intenzitou hry. Šli jsme do vedení, ale prakticky hned jsme dostali na 1:1. To by se nám stávat nemělo,“ řekl klubové televizi asistent zlínského trenéra Lukáš Motal.

Rovněž za Teplice se prosadila nová posila: proti Táborsku, které před pár dny odmítlo administrativní postup do první ligy, otevřel skóre Čermák. „Hlavně první půle měla z naší strany velké měřítko,“ řekl klubové televizi asistent teplického trenéra Jan Rezek.

Slovácko v první přípravě na soustředění ve Slovinsku překvapivě porazilo Luhansk, prosadily se dvě nové tváře v útoku Puškáč s Horským. Nováčkovi nejvyšší soutěže Zbrojovce Brno nestačil na gól ani netradiční hrací čas na dvakrát 60 minut, v Hartbergu podlehla 0:2. Utrpěla první porážku v přípravě.

Přípravný zápas
8. 7. 2026 11:00
Zagłębie Lubin : FC Baník Ostrava FC Baník Ostrava 0:2 (0:0)
Góly:
Góly:
53. Chaluš
64. Buchta
Sestavy:
Alomerović – Grzybek, Orlikowski, Urbański, Michalski, Karasiński, Mlinarić, Kolan, Kerk, Sypek, Szabó
Sestavy:
Budinský (70. Hrubý) – Frydrych (46. Frýdl), Chaluš (70. Nogha), Míček (70. Pojezný) – Kmeť (46. Bewene), Buchta (70. Musák), Boula, Šancl (70. Planka), Sinyavskiy (70. Holzer) – Jurečka (70. Gning), Škrkoň (46. Pira)
Náhradníci:
Nowak, Matys – Nowogoński, Ćorluka, Woźniak, Ławniczak, Čolina, Dziewiatowski, Marek, Dabrowski, Łyczko, Ligocki, Kosmalski, Kosidis
Náhradníci:
Jedlička, Hrubý – Havran, Pojezný, Gning, Planka, Owusu, Frýdl, Pira, Bewene, Dvořáček, Musák, Nogha, Holzer
Žluté karty:
Žluté karty:
82. Nogha
Přípravný zápas
8. 7. 2026 11:00
FC Trinity Zlín FC Trinity Zlín : Hapoel Tel Aviv 1:2 (1:1)
Góly:
32. Šmiga
Góly:
34. Turiel
63. Boateng
Sestavy:
Dostál – Kopečný, Černín, Kukučka, Bartošák – Ulbrich, Nombil – Pišoja, Hellebrand, Appiah – Šmiga.
Sestavy:
Tzur – Piven, Mayembo, Chico, Gelbard – Falcao, Krajev – Altman, Turiel, Buskila – Dappa.
Žluté karty:
90+2. Kanu
Žluté karty:
Přípravný zápas
8. 7. 2026 11:00
FK Teplice FK Teplice : FC SILON Táborsko FC SILON Táborsko 3:0 (2:0)
Góly:
19. Čermák
24. Riznić
55. Fortelný
Góly:
Sestavy:
Němeček (46. Ludha) – Švanda (57. Jakubko), Fortelný (57. Bílek), Pulkrab (57. Zlatohlávek), Krejčí (46. Auta), Takács (46. Kodeš), Mareček (C) (46. Harušťák), Riznić (46. Vientiess), Večerka (57. Taraduda), Radosta (46. Hopi), Čermák (57. Kozák)
Sestavy:
Kubný – Řezáč (60. Pawlik), Havel, Holiš, Paschal (C) (46. Heppner), Kateřiňák (46. Poturnay), Barac, Šplíchal (66. Benjamin), Rataj (46. Bláha), Zeronik (46. Plachý), Matějka (60. Hruška)
Náhradníci:
Náhradníci:
Benneth, Kerbach
Žluté karty:
75. Kozák
Žluté karty:
37. Barac, 40. Holiš

Rozhodčí: Rouček – Machač

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