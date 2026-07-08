Baník Ostrava vyhrál v přípravě nad Lubinem, Zlín podlehl Hapoelu Tel Aviv

Ostrava v Opalenici proti Lubinu mohla vést po necelé půlhodině, Jurečka ale neproměnil penaltu. Skóre Baník otevřel až v 52. minutě, kdy poslal míč k tyči stoper Chaluš. V 64. minutě pak přidal pojistku Buchta.
„Jsem rád, že vidím dílčí posuny. To, že máme stále prostor se zlepšit ve všech aspektech hry, je také samozřejmě fakt. Na druhou stranu si ale musíme uvědomit, proti komu jsme hráli, kam jsme ho dostali a jaké šance jsme si vypracovali,“ pochvaloval si na klubovém webu nový trenér Baníku Roman Skuhravý.
Jablonec, který se chystá na 2. předkolo Konferenční ligy, v prvním duelu na soustředění v Rakousku remizoval s Pafosem. Za loňského účastníka hlavní fáze Ligy mistrů nastoupil i hvězdný brazilský obránce David Luiz.
„Byl to dobrý zápas a výborná prověrka s těžkým soupeřem, který hrál loni Ligu mistrů. Jsem rád, že jsme dokázali se soupeřem držet krok i v držení míče. Bohužel asi na obě strany byla nejslabší finální fáze. Šancí tolik nebylo, i proto to skončilo 0:0,“ řekl klubovému webu jablonecký kouč Luboš Kozel.
Zlín poslal proti Hapoelu Tel Aviv do vedení v 32. minutě svým prvním gólem v novém působišti Šmiga, hned za dvě minuty ale soupeř srovnal. Čtvrtý celek uplynulé sezony izraelské ligy pak otočil stav po hodině hry po brejku.
„Velmi kvalitní utkání. Soupeř byl kvalitní technicky i fyzicky, pro naše kluky těžká prověrka. V prvním poločase jsme se prali s intenzitou hry. Šli jsme do vedení, ale prakticky hned jsme dostali na 1:1. To by se nám stávat nemělo,“ řekl klubové televizi asistent zlínského trenéra Lukáš Motal.
Rovněž za Teplice se prosadila nová posila: proti Táborsku, které před pár dny odmítlo administrativní postup do první ligy, otevřel skóre Čermák. „Hlavně první půle měla z naší strany velké měřítko,“ řekl klubové televizi asistent teplického trenéra Jan Rezek.
Slovácko v první přípravě na soustředění ve Slovinsku překvapivě porazilo Luhansk, prosadily se dvě nové tváře v útoku Puškáč s Horským. Nováčkovi nejvyšší soutěže Zbrojovce Brno nestačil na gól ani netradiční hrací čas na dvakrát 60 minut, v Hartbergu podlehla 0:2. Utrpěla první porážku v přípravě.
53. Chaluš
64. Buchta
Alomerović – Grzybek, Orlikowski, Urbański, Michalski, Karasiński, Mlinarić, Kolan, Kerk, Sypek, Szabó
Budinský (70. Hrubý) – Frydrych (46. Frýdl), Chaluš (70. Nogha), Míček (70. Pojezný) – Kmeť (46. Bewene), Buchta (70. Musák), Boula, Šancl (70. Planka), Sinyavskiy (70. Holzer) – Jurečka (70. Gning), Škrkoň (46. Pira)
Nowak, Matys – Nowogoński, Ćorluka, Woźniak, Ławniczak, Čolina, Dziewiatowski, Marek, Dabrowski, Łyczko, Ligocki, Kosmalski, Kosidis
Jedlička, Hrubý – Havran, Pojezný, Gning, Planka, Owusu, Frýdl, Pira, Bewene, Dvořáček, Musák, Nogha, Holzer
82. Nogha
32. Šmiga
34. Turiel
63. Boateng
Dostál – Kopečný, Černín, Kukučka, Bartošák – Ulbrich, Nombil – Pišoja, Hellebrand, Appiah – Šmiga.
Tzur – Piven, Mayembo, Chico, Gelbard – Falcao, Krajev – Altman, Turiel, Buskila – Dappa.
90+2. Kanu
19. Čermák
24. Riznić
55. Fortelný
Němeček (46. Ludha) – Švanda (57. Jakubko), Fortelný (57. Bílek), Pulkrab (57. Zlatohlávek), Krejčí (46. Auta), Takács (46. Kodeš), Mareček (C) (46. Harušťák), Riznić (46. Vientiess), Večerka (57. Taraduda), Radosta (46. Hopi), Čermák (57. Kozák)
Kubný – Řezáč (60. Pawlik), Havel, Holiš, Paschal (C) (46. Heppner), Kateřiňák (46. Poturnay), Barac, Šplíchal (66. Benjamin), Rataj (46. Bláha), Zeronik (46. Plachý), Matějka (60. Hruška)
Benneth, Kerbach
75. Kozák
37. Barac, 40. Holiš
Rozhodčí: Rouček – Machač