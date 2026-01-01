náhledy
Výhra 3:0, převzetí mistrovského poháru před prázdnými ochozy a až zhruba hodinu po skončení duelu oslava titulu na ploše pod názvem Zahradní slavnost i s tisícovkami fanoušků, kteří duel s Plzní sledovali na velkoplošné obrazovce před Edenem. Podívejte se, jak vypadala nedělní korunovace fotbalistů pražské Slavie, kteří získali svůj 23. titul. Na pódiu vystoupila i zpěvačka Helena Vondráčková.
Autor: Jan Zátorský, MAFRA
Fotbalisté pražské Slavie slaví po skončení zápasu s Plzní s fanoušky na hrací ploše v Edenu mistrovský titul, 24. května 2026.
Autor: Jan Zátorský, MAFRA
Slavia pustila fanoušky na hrací plochu do Edenu na oslavy s mužstvem až zhruba hodonu po skončení utkání s Plzní, 24. května 2026.
Autor: Jan Zátorský, MAFRA
Fotbalisté pražské Slavie slaví po skončení zápasu s Plzní s fanoušky na hrací ploše v Edenu mistrovský titul, 24. května 2026.
Autor: Jan Zátorský, MAFRA
Fotbalisté pražské Slavie slaví po skončení zápasu s Plzní s fanoušky na hrací ploše v Edenu mistrovský titul, 24. května 2026.
Autor: Jan Zátorský, MAFRA
Pavel Tykač, majitel Slavie, a kouč Jindřich Trpišovský zvedají mistrovský pohár.
Autor: Jan Zátorský, MAFRA
Tomáš Chorý zvedá před slavistickými fanoušky pohár pro vítěze Chance Ligy.
Autor: Jan Zátorský, MAFRA
Fotbalisté pražské Slavie slaví svůj 23. mistrovský titul, 24. května 2026.
Autor: Jan Zátorský, MAFRA
Slávističtí kapitáni Jan Bořil (vlevo) a Tomáš Holeš zvedají nad hlavu mistrovskou trofej.
Autor: Michal Růžička, MAFRA
U předávání mistrovské trofeje byl i majitel Slavie Pavel Tykač (v modré košili).
Autor: Michal Růžička, MAFRA
Asistent trenéra Zdeněk Houštecký, majitel klubu Pavel Tykač, předseda představenstva Jaroslav Tvrdík a kapitán Jan Bořil zvedají pohár pro mistra ligy.
Autor: Jan Zátorský, MAFRA
Fotbalisté Slavie slaví zisk mistrovského titulu před prázdnými tribunami.
Autor: Jan Zátorský, MAFRA
Jaroslav Tvrdík společně s majitelem klubu Pavlem Tykačem sledují utkání Slavie proti Plzni.
Autor: Jan Zátorský, MAFRA
Slávistický brankář Ondřej Kolář střídá v posledním zápase sezony Jakuba Markoviče.
Autor: Michal Růžička, MAFRA
Slávistický brankář Ondřej Kolář střídá v posledním zápase sezony Jakuba Markoviče.
Autor: Michal Růžička, MAFRA
GÓL! Slavističtí fanoušci se radují během zápasu s Plzní, který sledovali pouze před Edenem.
Autor: Jan Zátorský, MAFRA
GÓL! Slavističtí fanoušci se radují během zápasu s Plzní, který sledovali pouze před Edenem.
Autor: Jan Zátorský, MAFRA
GÓL! Slavističtí fanoušci se radují během zápasu s Plzní, který sledovali pouze před Edenem.
Autor: Jan Zátorský, MAFRA
Slavističtí fanoušci sledují zápas s Plzní na velkoplošné obrazovce před Edenem.
Autor: Jan Zátorský, MAFRA
Slavističtí fanoušci sledují zápas s Plzní na velkoplošné obrazovce. Na tribuny kvůli disciplinárnímu trestu nemohou.
Autor: Jan Zátorský, MAFRA
Pražská Slavia odehrála poslední kolo nadstavbové části Chance Ligy s Plzní před prázdnými tribunami.
Autor: Jan Zátorský, MAFRA
David Jurásek, Štěpán Chaloupek a Tomáš Vlček ze Slavie se radují po úvodní trefě utkání proti Plzni.
Autor: Michal Růžička, MAFRA
Utkání Slavie proti Plzni sledovali společně Adolf Šádek, David Trunda a Jaroslav Tvrdík.
Autor: Michal Růžička, MAFRA
Jaroslav Tvrdík, předseda představenstva SK Slavia Praha, sleduje zápas s Plzní.
Autor: Michal Růžička, MAFRA
David Jurásek a Štěpán Chaloupek ze Slavie slaví první gól v zápase proti Plzni.
Autor: Michal Růžička, MAFRA